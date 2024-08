„V první půli jsme nezačali dobře, soupeř byl lepší, hlavně směrem do útoku. My jsme nedokázali udržet míč. Po první brance soupeře jsme mohli vyrovnat, bylo tam břevno. Vzápětí přišel druhý gól. Dobré bylo, že jsme do poločasu snížili na 1:2,“ začal s hodnocením Miroslav Macel, trenér Pokratic.

Po změně stran se poměr sil na hřišti otočil. „V kabině jsme si něco řekli, po změně stran tam byl tlak a šance. Při té největší to hosté vykopávali z prázdné branky. Přišel protiútok a třetí gól Spořic. Kluci ale ukázali morál, věřili si, že to mohou zlomit. Snížili jsme, Spořice šly do deseti. My to přeskupili a vrhli síly do útoku. Nakonec jsme vyrovnali a mohli vyhrát za tři body. Bereme to ale s pokorou, dva body bereme, Spořice si ale také bod zasloužily,“ přiznal Macel.

Jeho tým je zatím bez porážky, za první dva zápasy získal čtyři body. Je kouč spokojený? „Máme čtyři body, takže si myslím, že to není špatné. Samozřejmě do našeho týmu stále zasahují dovolené, začíná se prostě brzo. Ale nejsme jediný, ostatní to mají stejné. Nefňukáme, je to realita,“ dodal.

„Nebyli jsme daleko od tří bodů. Byli jsme nabuzení po minulé výhře nad Ervěnicemi a chtěli v tom pokračovat, ale tentokrát to bohužel nevyšlo. Nevadí, mám z týmu dobrý pocit. Hodně nám teď dávají tréninky a povedla se nám i letní příprava. Naše vize pro sezonu? No hlavně se neprat o záchranu. Loni jsme měli mizernou přípravu na jaro a vypadalo to zle, nakonec jsme se chytili. Letos to zatím vidím v dobrých barvách,“ nechal se slyšet Pavel Svoboda, manažer FC Spořice.