Rašovice v probíhající sezoně posbíraly zatím jen pět bodů. Jsou jasně poslední. Nedávno ústy svého šéfa Martina Bašuse proklamovaly, že chtějí sezonu dohrát se ctí. V Chlumčanech, které jsou druhým týmem tabulky, to plnily!

„Dařilo se jim to. Byl to celkem i fajn fotbal. Soupeř hrál odzadu, já kluky nabádal, ať nekoukají na jakém místě v tabulce je, což ostatně platí pro všechny naše soupeře. Už na podzim to s Rašovicemi nebylo jednoduché. Snažili jsme se je napadat vysoko, nakonec nám tam spadlo pět branek. Soupeř tady ale zanechal sympatický dojem,“ vyjádřil se chlumčanský kouč Martin Svoboda.

Rašovice tušily, že je nečeká lehké střetnutí. Navíc přišel i velký zásah do týmu. „Vlivem zranění a karetních trestů jsme odjeli do Chlumčan v okleštěné sestavě a s dvanácti hráči,“ popsali Rašovičtí v referátu po střetnutí.

Za jarní záchranou míří fotbalisté Perštejna, kteří ještě v loňské sezoně hráli krajský přebor, ale dobrovolně se rozhodli po exodu hráčů sestoupit o dvě soutěže níž. Po poslední výhře 2:1 na penalty nad Litvínovem Perštejn pod sebe dostal celek Podbořan a je na čtrnáctém místě s 15 body. Jediný bod ztrácí na třináctý Osek.