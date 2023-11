Občas Radek Zaťko, jako správný šéf, působí nespokojeně a umí to i pojmenovat. Po podzimu…

„Myslím si, že to byl z naší strany asi nejlépe odehraný zápas podzimu. Fyzicky jsme neodešli ve druhé půli jako předchozí zápasy a proměnili jsme šance, které jsme si vytvořili. To se nám v předešlých zápasech moc nedařilo,“ usmíval se kapitán Března David Heřman.

Litvínov se před startem sezony netajil postupovými ambicemi. I umístění po podzimu tomu napovídá – páté místo s dostřelem na vrchol. V Březně ale neměl favorit šanci.

„Nebyli jsme to my, něco tam scházelo a spíš jako bychom už viděli konec sezony a nedokázali se soustředit na ten poslední zápas,“ kroutil hlavou litvínovský kanonýr Jakub Liška. A vysekl domácím i poklonu: „Soupeře musím pochválit za jeho efektivitu a útočnou činnost, kde si vytvořil docela dost šancí a proměnil je. Na druhé straně my jsme ze svých neskórovali,“ mrzelo Lišku.