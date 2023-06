Na závěr sezony je provázejí zranění, nedaří se výsledkově, ale ve finále krajského poháru se kadaňští fotbalisté nadechli k sympatickému výkonu. Nakonec to na rozjeté Modlany nestačilo a Tatran bral stříbrný pohár jako poražený finalista po prohře 1:2.

Modlanská radost po výhře ve finále krajského poháru. | Video: Deník/Václav Veverka

„Nejlepší sezona v historii Modlan,“ vydechl nadšený trenér Michal Doležal, když děkoval modlanskému kotli, který na oslavy vítězství odpálil na soušském stadionu v Mostě barevné světlice.

Finále nebylo o jednom týmu, i když Modlany mají na závěr sezony fazonu a Kadaň se výsledkově trápí. Baníkovci se sice dostali do dvoubrankového vedení po trefách Šťáhlovského a Šediny, ale vše zdramatizovala snižující trefa kadaňského Salače, který nachytal modlanského brankáře padáčkem od postranní čáry, který zaplul ke vzdálenější tyči. „Začátek byl z naší strany hodně nervózní, prvních třicet minut jsme dost ztráceli balony, Kadaň byla lepší na míči a měla šance, které jsme jí darovali. Až gól nás uklidnil a ve druhém poločase jsme začali jako jsme skončili v prvním. Zase nás druhá trefa uklidnila, pak měl více ze hry soupeř, kdy snížil. Posledních dvacet minut bylo hodně nervózních, létaly centry, ale ustáli jsme to,“ byl rád Doležal.

„Byl to vyrovnaný zápas, chybělo nám asi trošku více štěstíčka. Modlany jsou dnes šťastnějším týmem. Já ovšem beru stříbro v poháru jako úspěch,“ řekl po střetnutí hráč Tatranu Václav Salač. Sílu Kadaně uznal i modlanský střelec Jan Šťáhlovský. „Samozřejmě jsme za výhru šťastní a musím říct, že to nebylo vůbec jednoduché, ale dotáhli jsme to do vítězného konce a zaslouženě slavíme pohár. Nechtěli jsme soupeře vůbec podcenit, protože víme, že každý zápas je jiný. Kadaň podala dobrý výkon, byl to vyrovnaný zápas,“ popsal Šťáhlovský.

„Chyběly nám dva góly, abychom byli úspěšnější, ale jsem rád jak to kluci odehráli, protože jsme slátaní kvůli zranění, i se nám moc nedaří, ale myslím si, že dnes to úplně na prohru nebylo, když to vezmu fotbalově. Ale bohužel hraje se na góly a tam byly Modlany lepší. Přeji soupeři, ať si oslavy užije,“ přidal svůj pohled kadaňský kouč Jiří Hořínek, který se se svým celkem utká o víkendu s Modlany znovu v rámci jarních odvet v krajském přeboru.