„Tyhle zápasy proti klubům hrajícím o záchranu nejsou nikdy jednoduché. Soupeřům jde o hodně, hrají o hodně, s nasazením, a to vše se potvrdilo i nyní v Strupčicích. Těžký zápas jsme očekávali,“ vrátil se k víkendové výhře 2:1 (0:1) předseda hostujícího celku Jakub Černý.

Nové Sedlo muselo vývoj zápasu i skóre otáčet. Domácí totiž dostal do vedení po půlhodiny hry René Rada. „Víte, jak to v takových zápasech bývá… Byli jsme lepší, měli šance na pět gólů, ale jediný gól dal z jedné z mála šancí soupeř… Třebaže jsme byli i po přestávce lepší, a podle mého jsme vyhráli naprosto zaslouženě, tak jsme se na výhru dost nadřeli.“

Ze skvělé rozjeté sezony je strašák! Černovice se musí koukat už pod sebe

„Ještě v prvním poločase to z naší strany sneslo nějaké měřítko, měli jsme tam i šance, ale ve druhé půli už jsme víceméně bránili. Pak soupeř udeřil v krátkém čase dvěma góly a zápas otočil,“ mrzelo strupčického trenéra Luďka Pěnkavu.

Hosté si schovali góly až do poslední dvacetiminutovky. V 71. minutě vyrovnal devátou brankou v sezoně kanonýr Josef Baiter, o sedm minut později přidal druhou a rozhodující trefu Jakub Sitár – ta jeho byla celkově sedmá. „V závěru jsme se o náskok trochu strachovali, ale dobře to dopadlo,“ dodal Černý.

„My jsme bohužel přišli pro zranění o dva klíčové hráče, takové naše fotbalové klenoty, ale rozhodně nic nebalíme. Náskok soupeřů před námi není nikterak velký a teď nás čekají důležité zápasy s celkem před námi, kde chceme uspět,“ řekl Pěnkava.

FOTO, VIDEO: Žádný mečbol, ale drama! Piráti padli, finále je srovnané

Kovbojka jako z Rodokapsu

Kdo si v sobotu zašel na fotbal do Mojžíře, ten se nenudil. Přijely Ervěnice-Jirkov a na hřišti se strhla střílečka hodná starých oblíbených westernových Rodokapsů (Romány do kapsy – pozn. autora). I vidění byly i tři penalty. Dvě proměnili hosté, jednu pak domácí. Z penalty se poprvé prosadil hostující Bohó ve 20. minutě. O deset minut později zvyšoval na 2:0 pro Ervěnice Málek. Mojžíř se poprvé prosadil ve 33. minutě Novákem. Za pět minut kopal Bohó úspěšně druhou penaltu pro hosty a za stavu 1:3 se šlo i do šaten.

Po obrátce stran domácí snížili ve 49. minuty z penalty Sloupem. Na to za pár minut odpověděl ervěnický Rajnyš, aby domácí fanoušky vzápětí zvedl ze sedaček druhou brankou mojžířský Novák – 3:4. Zkrátka gólové údery se střídaly jako na tenise – 60. minuta a skóruje hostující Macák – 3:5. V 64. minutě Vitásek na 4:5. V 83. minutě Málek na 4:6 a v 89. minutě Král na konečných 5:6.