V úvodním duelu nové sezony I. A třídy Dobroměřice doma porazily Černovice 2:0.

Dobroměřice – Krajský přebor začal již před týdnem, proto většinu mužstev ostatních krajských soutěží překvapilo přesunutí 1. a 2. kola na konec listopadu. V té době budou mít mnohá hřiště těchto klubů nezpůsobilý těžký terén, což fotbalu určitě neprospěje. Dobroměřičtí chtěli začít stejně jako kluby v krajském přeboru, ale Libouchec, soupeř v prvním kole (23. 11.) to odmítl. Vstříc jim vyšli v Černovicích, a tak se odehrál první zápas 2. kola nově utvořené A třídy. Střetly se dva celky, které do této soutěže přišly z jiných konců. Dobroměřice po sestupu z krajského přeboru a Černovice, jako vítěz C skupiny B třídy.