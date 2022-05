Stránský v Březové vychytal už pátou nulu sezony, Boček pálil pošestnácté

„Mrzí nás to. I když jsme měli málo hráčů na střídání, tak jsme jeli do Proboštova vyhrát. Hezky jsme skóre otočili, ale pak jsme bohužel o body přišli. Byl to pěkný zápas, i přes porážku jsme si ho užili,” hlásí Daniel Rác, autor jedné ze čtyř klášereckých branek. „Nemyslím si, že by Proboštov byl lepší, jen měl víc štěstí. Z mého pohledu jsme byli lepší my,” přidal.

Klášterec na jaře získal jen šest bodů, v tabulce je třetí od konce. Sestup by mu ale hrozit neměl, dolů se zřítí jen beznadějně poslední Střekov. „Jaro není dobré. Nemáme ideální tréninky, chodí nás na ně málo, do toho je hodně zraněných. Potřebujeme zvýšit konkurenci v týmu, v létě se budeme snažit posílit,” slibuje Pařil.