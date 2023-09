Jílové přijelo do Černovic jako předposlední tým tabulky s pouhým jediným získaným bodem. „Já jsem kluky upozorňoval, že ani slabšího soupeře nesmí podcenit a koukat na to, kde je v tabulce,“ řekl černovický trenér Martin Boček, který nakonec zápasu přítomný nebyl. „Já jsem jako trenér teď s reprezentací v plážovém fotbale v Itálii, takže klukům se věnovali asistenti a zvládli to dobře. Nakonec to prý byl i těžký zápas, byl jsem s týmem ve spojení, ale jsem rád, že tři body máme doma a pokračujeme v nastoleném trendu, kdy se chceme pohybovat na vrcholu tabulky,“ doplnil Boček, kterému udělali radost střelci Valach a Nezbeda. A navíc i defenziva, kterou mají Černovice nejlepší v soutěži, když v sedmi střetnutích inkasovaly jen sedmkrát.

Jílové v Černovicích riskovalo, když se z útoku do obrany musel stáhnout Michal Just. Nebyl to úplně taktický záměr, spíš trenér Ondřej Barilla reagoval na absence. A hle, nebyl to špatný tah.

„Už bych se opakoval, kdybych řekl, kolik jsme měli absencí. Chyběl i Tomáš Reichelt, takže se z útoku do defenzivy přesunul Michal Just. Hodně tomu pomohl. Hráli jsme ze zabezpečené obrany a čekali, zda nevyjde nějaký brejk. Za stavu 0:0 tam měl velkou šanci Tomáš Příhonský, ale gól nedal. Bylo to o první brance, tu dali domácí,“ připomněl Barilla. Světlem na konci tunelu může být zlepšený výkon Jílového oproti posledním zápasům. „Byla tam bojovnost a chuť se o výsledek porvat. Asi podobný výkon, jako proti Brné,“ všiml si kouč hostů.

Modlany zakončily minulou sezonu na vršku tabulku a s trofejí vítěze krajského poháru. V letošní sezoně spíš ale strádají. „Společně s Brnou budou patřit Modlany mezi favority krajského přeboru,“ prorokoval ještě před startem ročníku kadaňský předseda Pavel Kostrzewa. Jeho proroctví se zatím nenaplnilo a dobře pro jeho tým. Kadaň přijela do Modlan a vyrobila tam pětibrankový průvan bez inkasovaného gólu, když dvakrát se v jejím dres prosadil Janošík a pak Maršálek, Podzimek a Vymyslický. Bravo!