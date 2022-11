Černovičtí, nováček soutěže, už nejsou poslední, na tři své soky se dívají svrchu. Kovacz, do minulého týdne Jebavého asistent, se snaží vysvětlit, co se změnilo. „Zkvalitnil se kádr, vrátili se zranění a zaneprázdnění hráči. A začal se hrát fotbal. Kluci pochopili, že si nemůžou něco jen odehrát, odběhat, ale že do toho musí dát hlavu a srdce. Na hřišti je tak konečně fotbalovost a navíc je vidět, že se chce makat."

Právě přístup k zápasu byl největším rozdílem mezi oběma týmy v sobotním duelu. Domácí Jílové působilo mdle, hosté z Černovic naopak sršely touhou po úspěchu. „Je to v hlavách hráčů," říká Kovacz.

Mužstvu z Chomutovska hodně pomohl návrat Václava Holuba do útoku, v Jílovém se zapsal do listiny střelců. Dva góly dal mladičký Brooks Oscar Osang, Nigerijec, kterého Černovicím půjčil Chomutov. „Loni hrál divizi na Slovensku. Je bojovný, běhavý, nic nedá zadarmo. Hodně nám pomáhá. A vzadu výborně pracuje Bruno Cambolo, který vyztužil obranu. Má každou hlavičku, dává do toho srdíčko," pochvaluje si Kovacz.

Černovice muž, který je s klubem spjatý 35 let, povede místo Jebavého do konce sezony. „Je pro mě poctou, že jsem hlavní trenér. Mám ale ke klukům spíš kamarádský vztah, dlouho je znám, takže náš vztah je specifický. Ale věřím, že to bude fungovat."

Aktuálně třináctý tým tabulky ještě do konce podzimu čekají čtyři zápasy, k dobru má totiž odložené utkání s Modlany. „Hrajeme dvakrát doma a dvakrát venku. Chceme získat minimálně šest bodů. Vypadá to, že dolů půjde jen jeden tým, ale je lepší s tím moc nepočítat a udělat si co největší náskok."

V zimě pak chtějí Černovice posílit, dokonce mají příslib od dvou exligových fotbalistů. „Řekli nám, že sem půjdou, ale ještě jména říkat nechceme. Jeden hrál v Praze, druhý v Mostě. Tak věříme, že to klapne," přeje si Martin Kovacz.