„Chtěli bychom se co nejdříve vrátit zpět do vyšší soutěže, ale víte jak to bývá – přání a realita jsou občas dvě rozdílné věci,“ řekl sekretář kláštereckého klubu Petr Henc.

Přesto novinek není v Klášterci málo. Klub, který se ve velkém stará také o mládež, nedávno veřejnosti představil novou fotbalovou plochu s umělou trávou. V Klášterci tak vyrostl zajímavý a krásný fotbalový areál, který navíc disponuje umělým osvětlením pro večerní tréninky. Fotbalistům s realizací pomohlo město a dotace od Národní sportovní agentury.

Další novinkou je v Klášterci založení B týmu, který bude nastupovat v okresním přeboru Chomutovska ve skupině západ. Klášterecké béčko se vrací do soutěží po deseti letech. Klub tím reaguje na své dorostenecké celky, aby přechod mladých hráčů k důraznějšímu a náročnějšímu dospělému fotbalu mohl probíhat právě i díky rezervnímu týmu v okresním přeboru. Navíc hráči, kteří nebudou vytížení v A týmu, tak budou rezervě také k dispozici. Kooperace obou mužstev může probíhat i opačným směrem. B tým Klášterce je tvořen z drtivé většiny odchovanci klubu.

Klášterec vstoupí do nové sezony v krajské I. B třídě B o víkendu v domácím zápase s nepříjemným soupeřem z Podbořany (sobota, 10.15). Chomutovsko má v soutěži velké zastoupení. Vedle Klášterce se tady totiž představí i dva nováčci z Rašovic a Března, hraje zde i Perštejn, který dobrovolně opustil krajský přebor. Dalšími soupeři Klášterce jsou Málkov a Údlice.