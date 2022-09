„Byl to nás nejlepší zápas z poslední rok, lídra soutěže jsme rozebrali na dřeň. V životní formě hrající útočníci Tůma a Katrenič nastříleli po třech brankách, skvělým výkonem se přidali i ostatní hráči,“ měl po utkání Bílina Proboštov radost z přesvědčivé výhry 9:3 domácí šéf Petr Procházka.

Bílinští ale přijdou o kanonýra Františka Tůmu, který jde na plánovanou operaci. Je otázkou, jestli po ní bude moct hrát fotbal na úrovni krajského přeboru. „Spíš počítám, že budu hrát už jen vesnický fotbal,“ řekl samotný Tůma.

Proboštovský šéf, kapitán a brankář v jedné osobě Michal Račuk přiznal, že má z vysoké porážky stále noční můry. „Jsem zklamaný, moc se mi k tomu ani nechce vracet, ale musíme se k přídělu postavit čelem,“ uvedl s nadhledem. „Přitom jsme nezačali špatně, ale nedali jsme šance, nedodrželi taktiku a po brankách jsme odpadli. Jasno bylo už do poločasu, kdy byl stav 5:0 pro domácí. Po změně stran jsme sice tři branky dali, ale to už bylo rozhodnuto,“ konstatoval Račuk.

Děčínský Junior pokračuje v dobrém vstupu do rozjeté soutěže. Doma porazil nebezpečné Dobroměřice 2:1 a ještě neprohrál v základní hrací době.

„Jsou to vydřené body. Musíme přiznat, že hosté si minimálně bod zasloužili. Nedali proti nám penaltu. Když šli do deseti a my dali druhou branku, vypadalo to dobře. Jenže pak soupeř snížil a a do konce zápasu tlačil. Ustáli jsme to, velmi cenné vítězství,“ uznal Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Dobroměřice vyhrály ze čtyř úvodních kol jediné a náladu si nevylepšily ani v Děčíně. Už v první půli byl po dvou žlutých kartách vyloučen Ondřej Matyáš. „Nenavázali jsme na dobrý domácí výkon s Ervěnicemi (6:0), nedali jsme penaltu, dostali červenou kartu, a tak se nám první poločas nepovedl. Za druhý musím kluky pochválit, že to nezabalili a i v deseti se snažili s utkáním něco udělat. O přestávce jsme si řekli, že to nezabalíme a to se i stalo, ale stačili jsme jsme jen z další penalty na konci zápasu snížit,“ hodnotil těsně prohraný zápas dobroměřický trenér David Holeček.

Fotbalisté Rumburku ani při svém druhém venkovnímu utkání nebodovali. Tentokrát byli blízko, v Libouchci ale prohráli 2:3.

„Za nás to bylo remízové utkání. Rozhodl fakt, že my jsme chybu domácí nepotrestali, naopak oni tu naší potrestali. Měli jsme ale problémy se sestavou, na lavičce byli dorostenci, takže jsme tu hru ani nemohli nijak oživit,“ pokrčil rameny David Dvořák, předseda Rumburka.

Modrá, která postupně doplňuje kádr, doma přejela 7:0 Ervěnice a vyhrála potřetí v řadě.

„Byl to hodně slabý soupeř, který snad ani nevystřelil na bránu. Bohužel, my jsme nehráli moc do kombinace, hodně hráčů hraje na sebe a honí statistiky. To moc nechápu. Vstup do soutěže je dobrý, teď nás čeká těžký los. Další čtyři zápasy napoví, jak na tom asi budeme. Je nás už dohromady čtrnáct, s tím už se dá něco dělat,“ prozradil Ladislav Michalec, vedoucí Modré, která představila další fotbalisty z ciziny.

Zatím se hodně trápí dříve nebezpečné Spořice. Čtyři odehrané zápasy, čtyři porážky a jeden bod na kontě znamenají čtrnácté místo v tabulce mezi šestnácti celky. To je na Spořice nevídaná bída. Naposledy doma podlehly těsně 1:2 Roudnici. Domácí šli sice brzy do vedení, ale hosté zápas ještě do poločasu otočili.

„A pak už si to zkušeně pohlídali, kdy se zaměřili především na defenzivu, kterou u nás zvládli parádně. Ne nadarmo se pohybují na vrchních pozicích v tabulce. My už tu smůlu musíme prostě zlomit,“ burcuje spořický trenér Rostislav Broum, kterého hororový vstup do sezony hodně mrzí.

Celky z Chomutovska vůbec zažívají nepovedený vstup do nového ročníku druhé nejvyšší krajské soutěže. Podobně mohou mluvit také v Klášterci, což je poslední tým tabulky s nula body. Navíc Klášterečtí ve čtyřech duelech inkasovali pětadvacet branek. Naposledy dostali doma od nováčka z Nového Sedla školení 5:2.

„Bohužel se nám na sestavě podepisuje hodně zraněných hráčů. Ty výsledky nás nikterak netěší. Věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo a do dalších zápasů se zmátoříme,“ říká vedoucí kláštereckého mužstva Petr Pařil.

Podobné starosti má i společný tým Ervěnic-Jirkova, který je v tabulce předposlední před Kláštercem a má na kontě jeden bod. Navíc Ervěničtí zatím marně hledají střelce, protože ve čtyřech zápasech dokázali vsítit pouhé dvě branky oproti osmnácti inkasovaným. Všichni tři chomutovští zástupci Spořice, Ervěnice-Jirkov a Klášterec se srovnali u samého dna tabulky. Bude to s nimi v dalších víkendech lepší?