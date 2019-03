Favorizovaný Vroutek se od začátku zápasu tlačil dopředu, ale nedokázal si vypracovat žádnou stoprocentní gólovou šanci. Zato domácí se dokázali prosadit už v 15. minutě, kdy střelou zpoza vápna poprvé překonal Vít Rajnyš hostujícího gólmana Petra Bezděka. Snaha hostů o vyrovnání nevycházela, a když ve 34. minutě přidal druhý gól domácích Michal Rezek, začali být hosté nervózní. Jejich kombinace končili na pozorné domácí obraně, a čím víc se tlačili dopředu, tím větší prostor měli domácí k brejkům. Ve 39. minutě udeřilo Březno potřetí, tentokrát se trefil František Polka.

Marná snaha Vroutku

Druhý poločas začal tlakem hostů. Ti se nastěhovali před velké vápno domácích, ale na nic víc se nezmohli. Chybělo přesné zakončení mezi tyče a tak se ke slovu opět dostalo domácí Březno. V 72. minutě přidal čtvrtý gól Polka a bylo jasné, že tentokrát hosté bodovat nebudou. Potvrdil to v 78. minutě svým třetím gólem v utkání Polka. Vroutek tak odjel z Března s prázdnou a propadl se v tabulce na čtvrté místo.

Komentář domácího trenéra

„Hodně mě překvapilo, že Vroutek nedokázal dát gól. Vždyť náš tým to je vlastně stará garda. Náš věkový průměr je 37. let,“ divil se po utkání domácí trenér Josef Jebavý. „Zápas jsme rozhodli už v prvním poločase, kdy jsme hráli to, na čem jsme se domluvili. Druhý poločas, už nám chyběly síly. Chybí nám lepší trénink, chlapi chodí do práce, ale dali jsme další góly. Zato soupeř nám nedokázal dát ani jeden gól a fotbal rozhodují góly, takže jsem spokojený,“ řekl Jebavý.

TJ Sokol Březno – FK Vroutek 5:0 (3:0)

Branky: 16. Vít Rajnyš, 34. Michal Rezek, 39. 72. 78. František Polka. Rozhodčí: Karrmann, Klimpl, Karásková. ŽK: 4/2. Diváci: 100.

TJ Sokol Březno: Lux – Rezek, Svoboda (81.

Kejzlar), Kočan, Rajnyš, Bureš, Polka, Rezek, Mataj (58. Kříž), Bešík, Rezek.

FK Vroutek: Bezděk - Žák (74. Kubelka), Haza, Turmy, Pelikán, Heinc, Kuret, Yavorskyy, Kukla, Gutwald, Imríšek (77. Machyna).

Tabulka I A třída

1 TJ Sokol Domoušice 30

2 SK Ervěnice-Jirkov 30

3 FK Bílina 29

4 FK Vroutek 29

5 1. FC Spořice 27

6 SK Viktorie Ledvice 27

7 TJ Sokol Údlice 24

8 FK Klášterec n.O. 22

9 TJ Sokol Březno 21

10 TJ SOKOL Obrnice 18

11 TJ Kopisty 16

12 TJ Tatran Podbořany 13

13 FK Postoloprty 7

14 SK HAVRAN Kryry 1