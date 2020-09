Branky: 60. Kučera Ladislav – 4. Verbíř Pavel, 42. 80. Ludík Marek, 69. Blažek Josef. Rozhodčí: Provazník Adam, Mollinger Lukáš, Šmíd Jiří. ŽK: 2/1. ČK: 1/0. Diváci: 100.

TJ Spartak Perštejn: Filinger David – Chmelan Jiří, Filip Marek (74. Plos Lukáš), Došek Jakub, Nezbeda Jan, Svoboda Tomáš, Maršálek Josef (87. Pešek David), Kučera Ladislav, Boruta Adam, Bachor Filip, Krok Lukáš.

SK Baník Modlany: Šlitr Jakub – Batryn Mykhayl (46. Blažek Josef), Franc Jan, Verbíř Pavel, Stožický Vlastimil, Šípek Lumír, Doležal Michal, Ludík Marek, Formánek Jiří (82. Kurbaev Alexey), Vavrinec Tomáš (77. Vavrinec Jan), Helísek Jan.

Velmi malý důraz v osobních soubojích, komplikovaný přechod do útoku, nedostatečná schopnost vytvořit si gólové šance a špatná koncovka. To vše se podepsalo pod další prohru fotbalistů Spartaku Perštejn.

SK Baník Modlany přijel do Perštejna s jediným cílem, odvézt si domů nějaké body. Po dvou kolech krajského přeboru na tom totiž byl obdobně jako Perštejn. Na kontě měl pouhý bod a čtyři vstřelené branky. Proto začali hosté utkání aktivně. Tlačili se dopředu a vyhrávali většinu osobních soubojů. Domácí byli také aktivní, ale chyběl jim větší důraz a plynulý přechod do útoku. Netrvalo proto dlouho a nositel slavného fotbalového jména Pavel Verbíř otevřel skóre. Gól ve čtvrté minutě ke klidu domácím rozhodně nepřidal. Hosté byli ve svých akcích mnohem nebezpečnější. Klid do jejich hry vnesl druhý gól, který krátce před odchodem do šaten vstřelil Marek Ludík.

Po návratu na trávník se domácí snažili o kontaktní gól. Po deseti minutách měli velkou příležitost, když zahrávali trestný kop, ale hosté se ubránili. Další příležitost dostali domácí v 60. minutě. Za faul na hranici velkého vápna nařídil rozhodčí další trestný kop. Míč si připravil Ladislav Kučera a poslal ho do levého horního rohu gólmana Jakuba Šlitra. Kontaktní gól domácí povzbudil. Pro hosty byl naopak varováním, že ještě zdaleka nemají body jisté.

Zápas pokračoval především souboji o střed hřiště. Hosté však byli opět nebezpečnější. Jejich přihrávky za obranu dělaly domácím velké starosti. V 69. minutě domácí obrana zaspala a další brejk zakončil tvrdou střelou pod břevno Josef Blažek. Proti prudké střele z bezprostřední blízkosti byl gólman David Filinger bezmocný. Domácí se však nevzdávali. Bojovali a vzápětí si vypracovali stoprocentní šanci, ale nedokázali jí proměnit. Střela z malého vápna šla nad horní tyč. Opět se potvrdilo staré pravidlo nedáš, dostaneš.

V 80. minutě zahrávali hosté trestný kop. Na centr si naběhl Marek Ludík a definitivně svým druhým gólem v utkání rozhodl o tom, že si hosté domů odvezou všechny body. Navíc po dvou minutách fauloval bez míče Filip Bachor a poslal domácí tým do deseti. Domácí mohli ještě těsně před koncem korigovat skóre, ale střela Jakuba Doška skončila na břevně. Domácí sice předvedli bojovný výkon, ale na hosty to nestačilo a pokud chtějí příště uspět, musí podat lepší výkon. V dalším kole je čeká další těžký soupeř. V sobotu 12. září zajíždí na hřiště aktuálně sedmého týmu tabulky TJ Krupka. Zápas začíná v 17:00 hodin.