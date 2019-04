Jirkov – Po nadějném vstupu do zápasu a rychlém vedení postupně přenechali domácí iniciativu hostům a do poločasu třikrát inkasovali. Ve druhém poločase už Ervěnice nedokázaly zápas otočit a přišly o tři body.

Běží třetí minuta utkání a míč z kopačky ervěnického útočníka Karla Myšičky nezadržitelně směřuje do sítě Vroutku. Domácí se ujímají vedení 1:0. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Ervěnice vstoupily do utkání aktivně. K brance hostů se dostávaly rychlými brejky po křídlech. Ve třetí minutě zatáhl Jakub Šlachta míč po pravém křídle až k brance hostů a přihrávkou pod sebe vyzval ke skórování Karla Myšičku. Rychlé vedení domácí povzbudilo a dál se tlačili před branku hostů. Další šance však nevyužili. Hosté hru vyrovnali a začali podnikat nebezpečné protiútoky. Pak přišla 21. minuta a zaváhání v obraně domácích umožnilo hostů vyrovnat. Prosadil se Daniel Kobera. Ervěnice laciný gól zaskočil a nemohly se dostat zpátky do hry. Jejich akcím chyběl klid a finální přihrávka. Přes veškerou snahu, strhnou vedení na svou stranu, to byl Vroutek, který navýšil vedení. Ve 31. minutě se podruhé trefil Kobera a ve 41. minutě pomohl hostům vlastním gólem Josef Hromas. Po změně stran se už domácí nedokázali gólově prosadit a vítězství hostů pečetil čtvrtou brankou Roman Pelikán.