Svěřenci Petra Voříška si v zimě připsali po drtivé výhře 6:2 cenný skalp divizního Vilémova. V generálce prohráli s kvalitní Skalicí u České Lípy, které hraje krajský přebor na Liberecku, 1:2. „Kluci k zimní přípravě přistoupili tak, jak mohli. Chodí do školy, do práce. Ta kostra týmu si to poctivě odtrénovala, k tomu se přidali další mladší hráči. Nejsme profi tým, já to musím respektovat. Věřím, že jsme dobře připraveni a můžeme Proboštov porazit,“ má jasno děčínský kouč Voříšek.

Junior v přípravě vítězil, padl až ve zmiňované generálce. „Je vidět, že kluci se někam posouvají. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že s tímhle týmem budeme hrát o postup do krajského přeboru, tak bych mu nevěřil. Když vezmu výhru nad Vilémovem, ta byla super. V ostatních přátelácích jsme také nezklamali. Proti Skalici bylo vidět, že na straně soupeře byla velká zkušenost. Přesto je znát, že náš tým roste a má velký potenciál,“ zdůraznil.

Mladý kádr Děčína zůstal prakticky stejný. Na zkoušku byl v Junioru šikovný útočník Lukáš Plos z Perštejna, z jeho angažmá ale nakonec sešlo. „To mě mrzí, Lukáš by byl platný. Ovšem asi měl takové finanční nároky, které jsme nemohli splnit. Je mi spíše líto, že kluci, co tady hrají v okolí, nechtějí jít do Děčína. Je to škoda, rád bych, aby se tady udělal silný tým, který by třeba kopal divizi. Na druhou stranu jsem rád, že náš podzimní tým zůstal pohromadě. I já jsem zkoušel někoho zlanařit, dokonce v Praze, ale zase podporovat někoho finančně, to asi nemá smysl. Jdeme cestou odchovanců a to je podle mě správná cesta. Máme tu dobrou partu, to je nejvíc,“ pokýval hlavou.

Bitva o první místo v I.A třídě startuje v sobotu ve 14.30. Pokud Junior vyhraje, půjde na první místo. „Upřímně? Je to jenom fotbal, nejde o život. Možná budou někteří kluci pod tlakem, ale to není potřeba. Jdeme do toho s čistým štítem. Náš tým má duši a charakter. My rozhodně nemáme co ztratit. Ano, chtěli bychom postoupit, chceme vyhrávat. Pokud se nám to nepovede, tak nás to stoprocentně nezažene zpátky. Doufám, že přijdou lidi, aby nás podpořili a viděli, že ten fotbal v Děčíne jde nahoru. Věřím, že jsme připraveni a Proboštov přejedeme,“ dodal odhodlaně.

Proboštov se chce na vedoucí příčce udržet co nejdéle, ideálně až do konce sezony. Přípravu měl pod trenérem Petrem Němcem povedenou, i když například zápas v Srbicích se mu hrubě nevydařil (0:7), šéf klubu Michal Račuk mluvil o špatném přístupu mladších hráčů. Naopak se povedlo zimní soustředění a generálka, v níž lídr tabulky s chutí rozstřílel Litvínov (9:1).

Duel v Děčíně Proboštovští vnímají jako jedno z klíčových. „Napoví nám, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Nejspíš se jedná o nejtěžšího soupeře, na kterého narazíme. Dle výsledků z přípravy je Děčín připraven velice dobře, nečeká nás vůbec lehký úkol," říká zkušený Marek Šváb. I přes náročnost duelu se svým týmem chce odvézt tři body. „Hlavně neprohrát. Jde jen o náš přístup. Pokud k utkání přistoupíme se stoprocentním nasazením, tak věřím, že body přivezeme. Každopádně se na zápas velmi těšíme, hned na úvod jara to bude souboj o první místo."

Jeho spoluhráč Jan Svoboda považuje Junior za adepta na postup do krajského přeboru. „Děčín má šikovné a zkušené hráče. Čekám zajímavý a vyrovnaný duel. Snad za námi dorazí i naši fanoušci, ať je dobrá atmosféra."

Šváb hlásí stoprocentní připravenost a vyladěné motory. „Připraveni jsme stoprocentně. Kádr neopustil nikdo, navíc jsme zapracovali jsme na mírném posílení a zvýšení konkurence v týmu. Příprava byla náročná tak věříme, ze ji dokážeme zužitkovat v sezóně." Svoboda je zvědavý, jak se Proboštovu pořadí zúročit zimní přípravu. „Byla těžká a náročná. Všechny dost bolela. Tak snad to k něčemu bylo a bude."

První vzájemný zápas na podzim skončil remízou 2:2. Junior tehdy vyrovnával v 92. minutě, domácí dohrávali bez vyloučeného Švábenského. Následné penalty zvládl daleko lépe Proboštov, který vyhrál 4:1 a zapsal dva body.