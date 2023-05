Málkov má coby nováček velmi dobrou sezonu, plní předsezonní plán, který počítal se středem tabulky. Proti Podbořanům se ale jeho hráči nedokázali ani jednou prosadit. „Musím uznat, že soupeř velmi dobře bránil, do ničeho nás nepustil; my neměli snad ani jednu tutovku," štvalo trenér Libora Bohuslava.

V penaltovém rozstřelu jeho svěřenci selhali, ze čtyř pokusů byli úspěšní jen jednou; dvě brány brankář Podbořan Bureš zlikvidoval, jedna střela netrefila „zařízení". „To je naše prokletí, dlouhodobě se nám v penaltových rozstřelech nedaří. Máme i smůlu. Nevím, jestli jsme vůbec nějaký v sezoně vyhráli," povzdechl si Bohuslav. Pohled do statistik říká, že jednou Málkovští v dodatkové disciplíně uspěli, už čtyřikrát v ní ale padli.

Nad celkovým vyzněním premiérového ročníku v nejnižší krajské soutěži si ale Bohuslav liboval. „Jsme teď devátí, kdybychom skončili osmí, tak by to byla paráda. Nesmíme polevit. V létě chceme kádr trošku doplnit a zkusit zase střed tabulky či o stupínek dva být výše. Ale ještě je to daleko."

Na podzim Málkov nemohl hrát doma, nyní si pohostinnost sympatického stadionku užívá dosyta. „Zlepšilo se to, řešíme zavlažování, jsme spokojení. B třída je pro nás odpovídající soutěž, výše se neženeme."

Podbořany ještě nemají jistotu záchrany, dva body proto braly všemi deseti. Nový trenér Zdeněk Poborský, který nahradil Milana Kareše, byl spokojený. „Hlavně v první půli to byl dobrý zápas. Pak už nám došly síly, protože netrénujeme, chodí nás na tréninky málo. Tak máme taktiku to zvládnout v prvním poločase," usmíval se mladý kouč, který by ještě rád v budoucnu nastoupil a pomohl. „Marodím s páteří a ramenem. To víte, že bych rád pomohl, snad ještě pomůžu. Teď jsem trenér, dlouhodobě se nedařilo, tak se něco muselo stát."

Tatran na jaře vyhrál na penalty jen úvodní zápas s Lenešicemi, poté přišla série porážek. „Řekl jsem klukům, že na ně nebudu křičet, že prostě nemáme co ztratit, ať bojují. To se povedlo. A měli jsme i štěstí v penaltovém rozstřelu, který jsme shodou okolností v pátek trénovali, když si každý jednou kopl. Podržel nás brankář Ondřej Bureš, který doma proti Novosedlicím dostal dva špatné góly. Teď to odčinil," chválil Poborský.

Pro Podbořany bude klíčové za týden doma porazit Vroutek. „Pokud se nám to povede, tak budeme z nejhoršího venku. Ale jak to bude do budoucna, to nevím. Není pořádně kam hrábnout. Až skončí naše generace, tak to bude špatné, dorost není," povzdechl si nový trenér Tatranu.

SK Málkov - TJ Tatran Podbořany 0:0; PK: 1:3. Rozhodčí: Davídek - Kocourek, Wiedner. ŽK: 4:4. ČK: 82. Kalanin (P). Diváci: 40.