Ligová fotbalová asociace v pátek dopoledne rozhodla o odložení celého 8. kola Chance Ligy i víkendového programu druhé nejvyšší domácí soutěže. Je to z důvodu přetrvávajících dešťů a hrozbě záplav na celém území České republiky. Jaké je to se zápasy v nižších soutěží? Chomutov například odložil všechny zápasy v okresních soutěžích.

Kluby z nižších soutěží by ke svým víkendovým zápasům měly nastoupit. „Ústecký krajský fotbalový svaz zatím neodložil žádný zápas. Některé jsou přesunuty na umělou trávu (Klášterec, Heřmanov, Hostovice - pozn. autora), nad některými visí otazník, ale většina by se měla odehrát," hlásí sekretář ÚKFS Karel Rouček. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších 24 hodinách," dodává.

Okresní fotbalový svaz Chomutov kompletně odložil celé víkendové kolo okresního přeboru i nejnižší okresní soutěže. „K tomu i zápasy mládeže. Trošku jsme čekali, že na svazu bouchnou do stolu a kompletně zruší fotbalový víkend všude, když už to udělali s první a druhou fotbalovou ligou,“ řekl Kamil Hespodárik z OFS Chomutov.

„V jednotlivých částech Česka může být situace různá. Jako asociace necháváme rozhodnutí na jednotlivých řídících orgánech, nicméně riziko zranění hráčů nebo zničení trávníků může být tento víkend kvůli dešti vyšší. Navíc ani pro diváky nebudou podmínky pro návštěvu utkání ideální. Připravme se proto na to, že řada zápasů se v sobotu a neděli neodehraje. Nepochybuji, že jednotlivé řídící orgány vyhodnotí situaci s ohledem na počasí ve svých regionech správně a citlivě,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.