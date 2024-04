V minulé sezoně sestoupili z krajské I. A třídy a v té letošní dělají všechno pro to, aby…

Na stále novotou po rekonstrukci vonícím stadionku vedli domácí už od páté minuty, kdy míč do sítě dorazil Boček. Pět minut poté se trefil Faltus a ještě do poločasu Klášterečtí přidali další čtyři branky. „Bylo znát, že Klášterec ne nadarmo okupuje první místo tabulky. Navíc nám chtěl vrátit porážku 5:1 z podzimu," podotkl Lávička.

Hráči Kryr nestíhali, jejich fanoušci, kterých pod Krušného hory nepřijelo málo, se rozpačitě dívali jeden po druhém. „Soupeř byl na nás dobře připravený. My měli těžké nohy, v soubojích jsme byli pozdě. Navíc jsme dělali zbytečné chyby," štvalo hostujícího kapitána.

Klášterec navlékl na svou šňůru výher čtvrtý korálek, na čele tabulky má čtyřbodový náskok. „Jsem spokojený. Stále se ale můžeme zlepšovat. Tento tým má na ještě lepší výkony!" myslí si Schettl. A má i na případné úspěšné účinkování v I. A třídě? „Určitě ano. V zimní přípravě jsem hráli tři střetnutí právě s týmy z I. A třídy a prohráli jsme jen s Dobroměřicemi. I když to byla jen příprava, tak v tempu, technických dovednostech i organizaci hry jsme se soupeřům minimálně vyrovnali."

Schettla těší i to, že jeho svěřenci mají zodpovědný přístup k tréninkům. „Tréninkový proces nešidí, dá se říct, že chodí v plném počtu. To je velký plus pro zlepšování."

Proti Kryrům Klášterec nedopustil ve druhé půli korekci skóre a vyhrál přesvědčivě 9:2. „Za to jsem rád, že jsme nepolevili jako nedávno v Oseku. Je to dobře, těžší zápasy teprve přijdou, náš náskok není nijak velký," vyhlíží kouč lídra další duely.

Také Kryry už se dívají dopředu. „Ten zápas v Klášterci jsme už hodili za hlavu. Teď se soustředíme na sobotní zápas s Litvínovem, ve kterém chceme ukázat svou sílu a znovu se vrátit na vítěznou vlnu. Hlavně chceme vrátit našim fanouškům to, co oni dávají nám. Cestují s námi na každý zápas, vydatně nás podporují. Za to jim moc děkujeme!" vzkázal Lávička početnému táboru příznivců.

Kryry jsou v I. B třídě nováčkem, aktuálně jsou na šesté pozici. „Určitě chceme skončit v první polovině tabulky. Kádr získal stabilitu, zvykli jsme si na sebe, už spolu hrajeme dlouho. Daří se nám hrát kombinačně, tím se chceme prezentovat."