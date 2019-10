Na vítězství si zadělal Duchcov už v prvním poločase, kdy dal dva góly. I když Březno vstřelilo ve druhém poločase rychle kontaktní gól, Duchcov po pár minutách opět odskočil o dva góly a přidal ještě další. Snaha domácích urvat v závěru alespoň bod alespoň vedla jen ke zkorigování výsledku.

Hosté byli v prvních minutách aktivnější. V chladném a deštivém počasí se hrál rychlý kombinační fotbal. Březno se dostalo poprvé k brance hostů až po čtyřech minutách hry. Hra se rychle vyrovnala a domácí měli v šesté minutě šanci po trestném kopu, ale hostující gólman Lukáš Kouba na dvakrát zachránil. Pak přišlo několik šancí Duchcova, ale ani jim se nepodařilo dát úvodní branku zápasu. Ten přišel až po třiceti minutách hry. Hosté zahrávali trestný kop. Na centr Davida Kubánka si naběhl Jiří Navrátil a hosté vedli 1:0. Domácí obdržená branka nezaskočila a zvýšili aktivitu. Vybojovali si několik standardních situací, ale gól nedali. Naopak, byli to hosté, kteří pět minut před koncem prvního poločasu přidali druhý gól. Domácí obrana nechala projít středem Tomáše Holubičku a ten přízemní střelou podruhé překonal domácího gólmana Martina Luxe.

Domácím se vydařil vstup do druhého poločasu, když po čtyřech minutách skóroval František Polka. Jenže hosté si po několika minutách vzali díky druhému gólu Holubičky dvoubrankové vedení zpět. Domácí to však nevzdali a vsadili všechno na útok. Po deseti minutách pronikl do otevřené domácí obrany Navrátil a míč se po jeho střele došoural do brány. Tlak domácích i přes obdržený gól neustával. Deset minut před koncem se trefil Tomáš Vávra a minutu před koncem snížil na rozdíl jediné branky Jan Zahrádka. Víc už ale domácí i přes velkou snahu nestihli a vyšli bodově naprázdno.

TJ Sokol Březno – FK Duchcov 3:4 (2:0)

Branky: 49. Polka František, 80. Vávra Tomáš, 89. Zahrádka Jan – 30. 71. Navrátil Jiří, 40. 56. Holubička Tomáš. Rozhodčí: Novotný, Menšík, Pašek. ŽK: 6/3. Diváci: 50.

TJ Sokol Březno: Lux Martin – Rezek František, Bureš Petr, Rezek David (39. Vávra Tomáš), Pliska Martin, Polka František, Větrovec Ondřej, Zahrádka Jan, Kocourek Matěj (57. Mergl Daniel), Čížkovský Josef, Rezek Michal.

FK Duchcov: Kouba Lukáš – Tichý Václav, Moravec Miroslav, Hájek Jakub(61. Zima Ondřej), Phan Cong, Holub Tomáš, Kubánek David, Navrátil Jiř, Holubička Tomáš, Malina Jiří, Holub Václav.