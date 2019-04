Domácí vstoupili do utkání lépe a záhy se dočkali prvního gólu. V 17. minutě otevřel skóre zápasu hlavou po centru David Radosta. Domácí branka uklidnila a hosté museli otevřít hru. Domácí toho dokázali využít ve 40. minutě, kdy přidal druhý gól opět hlavou Dominik Kostka. Do druhého poločasu šli hosté s cílem dát kontaktní gól. Převážnou část hrací doby drželi míč ve své moci, ale stále si nedokázali vypracovat gólovou šanci. To se nakonec podařilo v 63. minutě, kdy zahrával trestný kop Martin Boček. Tomu se podařilo propálit zeď a míč skončil v síti. Kontaktní gól Chomutov nabudil, ale domácí obrana hrála pozorně a všechny šance hostů úspěšně zlikvidovala.