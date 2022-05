Vyloučené to není. Strupčice jsou v tabulce I. B třídy B na třetím místě, sedm bodů za druhými Podbořany a do konce sezony zbývají ještě čtyři duely. „Že bych přemýšlel o koruně krále střelců a nějak to sledoval, to ne. Kdyby se to stalo a vyhrál bych to, tak je to samozřejmě fajn, ale klidně bych krále střelců vyměnil za postup, což by bylo o hodně lepší,“ má jasno Petr Nový.