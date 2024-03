„Začali jsme skvěle a brzy šli do vedení. Ale musím říct, že počasí tentokrát fotbalu moc nenahrávalo. Strašný vítr, do toho déšť, nepomáhalo to moc kombinaci. Přečkali jsme také dvě akce domácích, ale nakonec jsme si tři body připsali my. Ve druhém poločase jsme už Spořice k ničemu nepustili,“ byl spokojený dobroměřický trenér David Holeček, na jehož zdraví se nepříjemné počasí podepsalo. „Nastydl jsem, onemocněl, takže lítám mezi tréninky a postelí a kurýruju se,“ dodal s úsměvem Holeček.

O postupu nahlas nemluví, ale všichni ví, že Dobroměřice k němu směřují. Jdou zápas od zápasu, baví je sbírat výhry. „I to je takový jeden náš cíl v sezoně vyhrávat zápasy a natahovat tu naší příjemnou šňůru neporazitelnosti,“ dodal trenér, který se svým týmem v probíhajícím ročníku ztratil pouze dva body, když jeho celek musel svou sílu ukázat v penaltovém rozstřelu. O víkendu se lídr představí v Horním Jiřetíně.