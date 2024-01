„Musím tedy říct, že mě osobně překvapilo hodně, že jsem dal tolik gólů a samozřejmě jsem za to rád. Ale já jsem v Údlicích hlavně proto, že je tam skvělá parta a aspoň se trošku hýbu po skončení s hokejem,“ usmívá se Roman Chlouba, který s údlickým celkem zimuje na osmém místě tabulky.

Bývalý chomutovský hokejista Roman Chlouba.Zdroj: Piráti Chomutov

„Podzim byl zhodnotil dobře, pozitivně. Ale kdybychom měli o šest bodů více, tak by to asi bylo lepší a byl bych spokojenější,“ přemítá Chlouba. Chybí mu hokej a táhne ho to k ledu? Kdepak!

„K hokeji už mne to netáhne. Vídám se občas s klukama a pokecáme nebo si voláme, ale hokejka mi nechybí. Byl jsem se na hokeji párkrát podívat a užívám si to teď z té druhé strany v roli fanouška,“ vysvětluje Chlouba a samozřejmě si přeje, aby jeho bývalý tým oslavil postup do druhé nejvyšší soutěže. Piráti mají skvěle nakročeno, když vyhráli základní část druhé hokejové ligy.

„Kluky sleduji a fandím jim. Myslím, že si nabírají formu na nejtěžší část sezony. Moc jim to přeji, aby postoupili. Myslím si, že Chomutov je hokejové město a první ligu si rozhodně zaslouží,“ říká Roman Chlouba.