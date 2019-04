Jirkov – V rámci 17. kola I.A třídy, doma svedly Ervěnice s Bílinou přímý souboj o první místo. Rozhodnuto bylo už po dvaceti minutách, kdy o výhře hostů rozhodl vlastní gól Ervěnic a Bílina šla do tříbrankového vedení.

Stovka natěšených, převážně domácích fanoušků, se přišla podívat na dramatický boj o první místo. Jenže někteří z nich už po dvaceti minutách zklamaně odcházeli domů. Hosté na nic nečekali a od začátku se hnali dopředu. Jeden z jejich prvních útoků zastavili domácí až faulem ve vápně a František Tůma poslal hosty z nařízené penalty do vedení. Domácí se vzápětí dostali do šance, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Pak přišel druhý gól hostů. Po rohovém kopu se dostal ke střele z dálky Martin Pelikán a domácí gólman Petr Červenka kapituloval podruhé. O osudu zápasu rozhodla 23. minuta. Centr hostů do vápna odvrátil hlavou domácí Radek Vytrhlík tak nešťastně, že přeloboval vlastního brankáře a Bílina vedla o tři góly. Ervěnice ale zbraně nesložily. Zvýšily aktivitu a vytvořily si několik šancí. Se střelami převážně z dálky si však obrana v čele s brankářem Jaroslavem Kovačkou poradila. Hosté se snažili mírnit tlak domácího týmu a často podnikali nebezpečné protiútoky. Zahrávali několik standardních situací a nakonec se dočkali čtvrtého gólu. Ve 41. minutě hosté zatáhli hru po levé straně k pokutovému území, následoval centr do středu hřiště a Lukáš Katrenič zvýšil na 4:0.