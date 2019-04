Fotbalisté Ervěnic vstoupili do jarních bojů v parádní formě. Zima jim dala zapomenout na poslední dvě vysoké podzimní prohry a opět se usadili v čele tabulky I. A třídy. Po vysokém vítězství v minulém kole v Postoloprtech nedali doma šanci Březnu. Po disciplinovaném výkonu zvítězili s čistým kontem.

Zápas začal minutou ticha za zesnulého funkcionáře Ervěnic Miroslava Šístka. Po zahájení hry se chvíli oba soupeři oťukávali. Žádný z týmů se nehnal bezhlavě dopředu. Březno hrálo po předchozím domácím vítězství nad Vroutkem sebevědomě, ale Ervěnice je k ničemu vážnějšímu nepustily. Naopak, kombinační hra domácích dělala zadákům Března problémy. Prvního gólu se tak dočkala stovka natěšených diváků už po čtvrt hodině hry. Gólmana Března, zaskočil přízemní střelou k tyči Ondřej Biro. Po prvním gólu se obraz hry příliš nezměnil. Březno se snažilo dostat dopředu především hrou ve vzduchu, ale jejich nakopávané míče většinou ztroskotaly na pozorné domácí obraně. Když už došlo k zakončení, byl z toho maximálně rohový kop, se kterým si domácí obránci v čele s brankářem Petrem Červenkou poradili. Ervěnice dál dobře kombinovaly, ale další gól do konce prvního poločasu nepřidaly.

Krátce po zahájení druhého poločasu se Ervěnice dostaly po pravé straně do brejku. Následovala přihrávka pod sebe a Josef Hromas podruhé skóroval do odkryté branky. Březno to ale po druhém inkasovaném gólu nevzdalo. Tlačilo se dopředu a vypracovalo si několik nebezpečných šancí. Gól se jim však dát nepodařilo. Naopak, byli to domácí, kteří přidali třetí gól. Střídající Jakub Šlachta parádní ranou z velkého vápna tři minuty před koncem potvrdil domácí vítězství.

„Věděli jsme, že to dnes nebude jednoduché. Březno dobře známe, víme, že hraje tvrdý fotbal, má zkušené hráče a nikomu nic nedaruje. Dnes to tu potvrdilo. Já jsem rád, že kluci hráli to, na čem jsme se domluvili, a ukázalo se, že jsme byli dobře připraveni. Zápas jsme zvládli dobře bez nějakého většího zaváhání,“ okomentoval výkon domácího týmu bezprostředně po utkání manažer Ervěnic Lukáš Šístek. I když jsou aktuálně Ervěnice na čele tabulky, neplánují soutěž vyhrát. „Chceme skončit do sedmého místa a zajistit si místo v rozšířené I. A třídě,“ dodal Šístek.

SK Ervěnice/Jirkov – TJ Sokol Březno 3:0 (1:0)

Branky: 16. Ondřej Bíro, 51. Josef Hromas, 87. Jakub Šlachta. Rozhodčí: Stupka, Holly, Kocourek. ŽK: 1/1. Diváci: 100.

SK Ervěnice/Jirkov: Červenka – Campr , Král, Ambroz, Mašl (67. Myšička), Prol, Hromas, Bíro, Vytrhlík (71. Pěnkava), Niš (46. Šlachta), Šefler (76. Glas)

TJ Sokol Březno: Lux – Rezek David, Svoboda, Kočan (76. Mataj), Rajnyš (46. Holub), Bureš (65. Kejzlar), Polka, Rezek František, Bešík (46. Král), Rezek Michal, Hlavatý.

Tabulka I. A třídy



1 SK Ervěnice-Jirkov 33

2 FK Bílina 32

3 FK Vroutek 32

4 TJ Sokol Domoušice 30

5 1. FC Spořice 30

6 SK Viktorie Ledvice 27

7 TJ Sokol Údlice 27

8 FK Klášterec n.O. 25

9 TJ Sokol Březno 21

10 TJ SOKOL Obrnice 21

11 TJ Kopisty 16

12 TJ Tatran Podbořany 13

13 FK Postoloprty 7

14 SK HAVRAN Kryry 1