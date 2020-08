Kádr fotbalového klubu Chlumčany doznal během letní přestávky několika změn. „Odešel nám asi největší tahoun Lukáš Kalous, který přijal nabídku od jednoho pražského klubu. Ta nabídka se asi nedala odmítnout. Skončil u nás i dlouhodobě zraněný Robert Holler,“ přiblížil odchody Lukáš Vopršel.

Do Chlumčan se podařilo také dostat dva nové hráče. „Přišli k nám dva fotbalisté z Postoloprt. Miroslav Longauer a Jozef Pöschl,“ řekl Vopršel. Chlumčany trénují dvakrát týdně, ale vinou dovolených a pro fotbal nepříznivého počasí není účast na trénincích optimální. „Snad se situace zlepší a drobnou ztrátu doženeme.“

Sportovní cíle mají fotbalisté Chlumčan celkem jasné. Chtějí hrát klidný střed tabulky a za každou cenu se vyhnout bojům o záchranu.

V budoucnu by mohlo dojít ve sportovním areálu k rekonstrukci, ale situace se bude odvíjet od financí. „Nějaké plány ohledně rekonstrukce máme, ale je to zejména otázka peněz. Máme jen jednoho velkého sponzora, a pak ještě obec nás dotuje. Nebýt hlavního sponzora, tak v Chlumčanech není to, co je,“ dodal na závěr Vopršel.