Už před posledním kolem, ve kterém potvrdil jubilejním 40. gólem pozici nejlepšího střelce Pavel Melichar z Nového Sedla, nebylo o první příčce jeho týmu pochyb.

Podbořany sice vyhrály před vlastním publikem první poločas 2:0, hosté ale po změně stran srovnaly, a tak o výhře Tatranu rozhodl až už zmiňovaný penaltový rozstřel. „Jsme rádi, že se nám sezona vydařila a po oslavách postupu před týdnem jsme se dokázali koncentrovat i na závěrečný zápas,“ řekl předseda Nového Sedla Jakub Černý s tím, že je historický postu velkým úspěchem nejen pro klub, ale rovněž pro obec: „Skvělá reklama,“ konstatoval.

Podbořany v závěru sezony sledovaly Junior Děčín, druhý nejlepší tým tabulky ze skupiny A. Ten nakonec nasbíral o dva body více a míří jako lepší z druhých míst o patro výš. „Tušili jsme, že si to Děčín v posledních kolech už pohlídá a to se také stalo. Celkově jsme se sezonou ale spokojeni,“ řekl Milan Kareš, předseda Tatranu Podbořany.

Střekov se prvního bodu nedočkal. První místo uhájily Černovice

Jeho tým vedl v derniéře 2:0, ale má jen dva body. „Bylo šílené vedro, konečně jsme se sešli v plné sestavě a v prvním poločase hráli pěkně, podle představ. Škoda, že jsme na začátku druhého nevyužili jednu ze tří čtyř šancí a nerozhodli. Naopak jsme si dali takový polovlastní gól, pak soupeř po hezké brance vyrovnal a nám už v závěru už i docházely síly,“ hodnotil poslední zápas Kareš.

Rovněž až na penalty doma porazil Osek celek Sokol Údlice a díky šesté příčce tabulky potvrdil nejlepší poziců z trojlístku zástupců Teplicka. „Taky jsem si toho při pohledu na tabulku všiml,“ usmál se předseda, hráč a kapitán Baníku Osek Patrik Váňa a uvedl, že sezonu považuje za úspěšnou.

Poslední její zápas už tolik ne. „Bylo úmorné horko, na zápase bylo znát, že už se o nic nehraje bylo to takové o ničem. Všichni už byli rádi, že mají sezonu za sebou,“ dodal Váňa.

Meziboří o víkendu slavilo výročí 65 let klubu a kromě veselice pro fanoušky a veřejnost nastoupilo k poslednímu zápasu sezony, kdy dorazil Duchcov a domácího ho v parném dnu převálcovali bez nároku 10:0.

Vítěze fotbalové divize, tým FK Baník Most - Souš, přijalo vedení města Mostu

„Poslední zápas sezony se vydařil. Jak jste viděli, vyhráli jsme 10:0. Bohužel soupeř přijel nekompletní, takže to pro nás bylo daleko jednodušší, než kdyby měli nabitou sestavu. Myslím, že naši kluci si to užili,“ těšilo mezibořského trenéra Petra Spilku, který bude u týmu pokračovat i v další sezoně.

Předposlední tým tabulky z SK Kopisty poslední duel sezony vyhrál 3:1 na půdě Blažimi, ale ani to už mu nepomohlo k záchraně a poroučí se do okresního přeboru.

„Nicméně jsem rád, že kluci poslední zápas sezony nevypustili, ale hodnotit sezonu budeme bohužel záporně. Skončila sestupem, i když byly chvilky, kdy jsme věřili, že bychom se mohli zachránit. Bohužel v důležitých zápasech se nám nedařilo sbírat body,“ posteskl si kopistický trenér Miroslav Suttner.

Se sestupem je smířený i Krásný Dvůr, který poslední duel s Obrnicemi ztratil 2:5. „Je to špatný. Nejsou lidi, utekli nám vedle do Buškovic, do toho covid… Máme hodně dorostenců, lepíme to, jak se dá. Ale chceme dát tým dohromady, rozhodně to nezabalíme,“ říká bojovně vedoucí áčka Zdeněk Čížkovský.