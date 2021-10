Přes první porážku vládnou krajskému fotbalovému přeboru v ústeckém regionu s osmibodovým náskokem v čele tabulky Domoušice, které podlehly na penalty v Srbicích.

„Nejsem spokojen, bylo to na tři body, ale nevyužili jsme řadu příležitostí, jen v posledních minutách jsme měli tři šance, které volaly po gólu, ale nedali. V prvním poločase jsme si zvykali na umělou trávu, na které jsme nastoupili po dvou letech a dost nám to drhlo, ale pak jsme měli zápas pod kontrolou a v závěru už Srbice urputně bránily a čekaly na penalty. Ty jsou o hlavě a štěstí,“ řekl domoušický trenér Pavel Schettl.

Spíš než konec dlouhé vítězné série ho mrzela ztráta bodů. „Porážka nějakým extra zklamáním není, ale byla naprosto zbytečná. Naopak jsem přesvědčen, že jsme si zasloužili vyhrát,“ uvedl kouč lídra tabulky.

Několik celků předvedlo velkou kanonádu Brná a Oldřichov daly pět gólů, Žatec dokonce šest! „Začátek zápasu se nám ale nepovedl, v 21. minutě jsme po dvou trefách Lukáše Kroka prohrávali 0:2 a na prvním poločase bylo dobré jenom to, že jsme to nezabalili. K vyrovnání nám pomohly změny v sestavě a v rozestavení,“ hodnotil šéf žatecké lavičky Pavel Koutenský.

Připustil, že konečné výhře 6:2 na hřišti Spartaku Perštejn předcházela v kabině velká poločasová bouřka. „Kluci neplnili v první půlce poločasu taktické pokyny, nehráli, co jsme si řekli. Po přestávce ale hráli excelentně, dali čtyři góly a to nám ještě jeden pro ofsajd neuznali a další dvě tři tutovky jsme nevyužili. Po změně stran měl náš výkon parametry, které si představujeme. Kluci si zápas užili a řekl bych, že vyhráli zaslouženě,“ dodal spokojený Pavel Koutenský, trenér K Slavoj Žatec.

Až překvapivě jednoznačnou výhru 5:1 na hřišti Kadaně slaví Brná, která se vyškrábala, mimo jiné i přes svého soupeře, na průběžnou čtvrtou příčku.

„Jsem rád, že po špatném začátku soutěže, kde jsme prohráli tři ze čtyř utkání, kluci pochopili, že bez běhání to nepůjde. Začali jsme zase dávat góly a mít z fotbalu radost,“ pochvaloval si Tomáš Heřman, jenž z lavičky velí Králíkovi a spol. „Spoustu dalších šancí jsme ještě zahodili, ale jinak jsme byli lepší. Krom asi 15 nebo 20 minut ve druhé půli jsme měli celý zápas pod kontrolou,“ zhodnotil zápas v Kadani.

První domácí ztrátu zaznamenalo Litoměřicko, které padlo s Vilémovem 1:2 po penaltách. Domácí sice poslal po hodině hry do vedení Suroviak, čtvrt hodiny před koncem ovšem srovnal Honců. V závěru mohli hosté uzmout všechny tři body, střelu mířící do sítě ale na poslední chvíli vykopl jeden z domácích obránců.

„Pro nás jednoznačně zklamání. Chtěli jsme doma opět získat plný počet bodů. Soupeř se ale hodně soustředil na defenzivu, v níž hrál opravdu dobře, navíc nás zlobil z rychlých protiútoků,“ hodnotil trenér Litoměřicka Štefan Knapík. „Mají silné standardky, z jedné z nich nás nakonec, nutno ale uznat, že nádhernou brankou, potrestali. My měli po gólu na 1:0 několik šancí na navýšení skóre, ale neřešili jsme to dobře. Celý zápas nám chyběl nějaký moment překvapení, kterým bychom rozebrali dobře fungující obranu Vilémova a pohnuli se skóre,“ pokrčil rameny.

Pochopitelnou radost ze dvou bodů z Litoměřic měl kouč Vilémova Vlastimil Chod. „„Vyrovnané utkání, ve kterém nebylo moc brankových příležitostí. Domácí jich asi měli více. Těší nás fakt, že jsme domácím vzali dva body. Jsme spokojení, Litoměřicko bylo dosud na svém pažitu stoprocentní. Je vidět, že se naše výkony zlepšily a ustálily.“

Tři body za výhru 4:1 v derby veze z Modré také Jílové. „První půle z naší strany nebyla optimální. Oslabený soupeř se zatáhl a čekal na chyby. Jednu jsme udělali. To nás paradoxně nakoplo a do půle jsme vyrovnali,“ řekl k první pětačtyřicetiminutovce, která skončila 1:1, lodivod vítězů Pavel Salava. „Pak už jsme domácí přehrávali. Podařilo se nám otočit výsledek, zaslouženě jsme vyhráli. Derby už nemělo takovou šťávu. Přeci jen za Modrou nehrají de facto žádní místní hráči. Svým způsobem to bylo takové klidné.“