Poslední dny nestačí dobíjet mobil. Řešil budoucnost klubu, nyní zase shání angažmá pro bývalé svěřence. Také on trenérskou nabídku dostal, ale v nejbližších dnech nemá na nové fotbalové výzvy náladu, spíš musí aktuální hektické dění vstřebat. "Nedám telefon z ruky, jsem v jednom kole, je to hektické a je škoda, jak to dopadlo. Za dobrou práci jsme byli potrestáni," řekl.

Situace se nevyvíjela dobře už několik dní. "Určitě ta rána nepřišla jako blesk z čistého nebe, ze dne na den. Problémy byly i s tím, kde vůbec případně divizi dát, potřebujete nutně nyní už čtyři mládežnická mužstva. Prodat soutěž snad už nejde, na sloučení, které bylo nejlepší variantou, už nezbyl čas," uvedl Schettl.

Nadějně se rýsoval projekt s Kadaní. Jak měl vypadat? Kluby by se spojily. V Kadani by se hrála divize, ona by zaštítila mládežnické týmy a v Domoušicích by béčko zůstalo v krajském přeboru. Ideální scénář… "Jenže na to už není čas. Když se spojoval Most se Souší, trvalo to snad čtyři měsíce. Oba kluby musí mít valné hromady, posvětit vše musí svaz, kde příslušná komise zasedá jednou za měsíc, navíc to musíte dostat do jejího programu. Tohle časově nevyjde."

FOTO: Žatec přivítal účastníky cyklo-běhu proti drogám

Právě ve zmiňované Kadani zřejmě najde největší část fotbalistů z končících Domoušic nové angažmá. "Jasně, ale nedáte tam třináct hráčů. Klukům pomáhám, jednám se Štětím, Slaným, zájem má černovický nováček. Kluci jsou dobří fotbalisti, zájem o ně je, nemám o ně strach, ale asi je budeme muset rozstrkat po dvou třech," uvedl kouč, jehož tým vyhrál v krajském přeboru 25 zápasů z třiceti a postup měl zaručen již delší dobu před koncem sezony. V sobotu hráči slavili, dnes existuje jen teoretická možnost, že by Sokol na poslední chvíli sestavil z místních jakýsi tým pro nějakou okresní soutěž…

"Já jsem přestoupil po posledním zápase do Perštejna. To, že se postupovat nebude jsem tušil. A oficiálně jsem se to dozvěděl až od spoluhráčů, teď už bývalých. Tým se hrozně těšil. Zvlášť, když jsme postup zvládli víceméně ve dvanácti lidech. Je škoda, že to takto končí a tým úplně zanikne," vyjádřil se jeden z hráčů, kteří divizi pro Domoušice vykopali, Jaroslav Holman.