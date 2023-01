"S podzimem jsme spokojeni, jak z pohledu postavení v tabulce, tak s počtem získaných bodů. Samozřejmě jsme některé zápasy mohli zvládnout lépe, jiné nám zase vyšly - celkově dobrý," říká nyní 53letý kouč, jenž v minulosti působil například v Teplicích nebo Mostě.

Už máte v hlavě zimní přípravu?

Ano, zrovna na to v kanceláři koukám, prvně se sejdeme tady v Srbicích 24. ledna, vše proběhne v domácích podmínkách.

Na soustředění nevyrazíte?

Já nejsem na této úrovni jeho zastáncem. Zažil jsem ho snad jednou a vím, že se ze soustředění víceméně stane teambulding, stmelování party a nakonec je to pomalu kontraproduktivní.

Máte už seznam přípravných zápasů?

Ano, celkem jich máme v plánu šest. Budeme hrát s Modlany, Mostem B, Oldřichovem, Proboštovem, Brnou a Libouchcem.

Na co se chcete v zimní přípravě zaměřit?

Oproti zvyklostem nebudeme trénovat třikrát týdně, ale jen dvakrát. Ze začátku se zaměříme na fyzičku, v podstatě úterní tréninky by měly být více zaměřeny právě na kondici. Byl bych rád, kdyby se nás scházel slušný počet. Někteří kluci měli na podzim zdravotní problémy, ale tomu se nevyhnete, zejména když hrajete na umělce. Co jsem s hráči v kontaktu, tak by měli začít všichni, včetně kapitána Karla Jelena.

Budete shánět posily?

Některé hráče jsme už oslovili, máme je vytipované. Na druhou stranu je nás celkem dost a už podzimní výsledky nám naznačily, že nikoho extra shánět nepotřebujeme.

V posledním listopadovém utkání jste porazili doma první Brnou 7:2. Tady se nabízí otázka, zda je v Srbicích postup do divize aktuální téma?

Bavili jsme se o tom, ale zase to není každodenní otázka dne. Chceme navázat na ten podzim, atakovat špičku soutěže a uvidíme, na co to bude stačit.

Zvládli byste divizi ekonomicky?

Ještě před sebou máme polovinu soutěže. Krajský přebor je vyrovnaný, už jsme se přesvědčili, že každý může porazit každého, proto je to asi předčasné téma. Neříkám, že se nás případný postup do divize netýká, nechci, aby to vyznělo, že hrajeme zbytečně, aby nebyl někdo naštvaný, ale zase nechceme tlačit na pilu a dopadnout jako jiné oddíly, které šly nahoru a po sezoně to dopadlo nevalně. Na mysli mám třeba Hrobce. Suverénně vyhrály krajský přebor, šli nahoru, a po roce se jim to tam rozpadlo… Tomu se chceme vyvarovat, nikam se necpeme. Pokud ale budeme hrát dobrý fotbal, bude nás i na jaře bavit a třeba se nám podaří tým doplnit a asi i omladit, protože věk u starších hráčů nezastavíte a my trošku stárneme, můžeme se bavit pak i o tom případném postupu.

Kdo je podle vás hlavní adept na postup?

Popravdě ani nevím, kdo by do toho šel. Mám informace, že zájem o postup by zřejmě měla Brná, ta asi ano.

Vy máte výhodu, že na jaře začínáte dvakrát doma, v polovině března hostíte Jílové, pak Horní Jiřetín a jedete na béčko do Ústí nad Labem, pak máte zase doma Litoměřicko. Na rozjezd týmy ze středu nebo horší poloviny tabulky…

My to tak máme nastavené už delší dobu, že na podzim začínáme dvakrát venku a pak na jaře doma na naší umělce dvakrát doma. Uvidíme, v jaké formě do odvetné části soutěže vstoupíme, jak na tom budeme zdravotně. Do 11. března je ještě dlouhá doba.