Domácí začali zápas aktivně a brzy vedli o dva góly. Těsně před odchodem do šaten však dovolili hostům snížit a po změně stran i vyrovnat. Poté dali domácí další dva góly a hosté stihli už jen kontaktní gól. Březno tak uhájilo těsné vítězství a získalo cenné tři body. Už ve čtvrté minutě se diváci dočkali prvního gólu domácích, ten však rozhodčí neuznal pro ofsajd. Vejprty odpověděly protiútokem a vybojovaly si roh. Víc z toho ale nebylo. Pak přišla série šancí Března, kterou domácí završili v 11. minutě prvním gólem. Jeho autorem byl František Polka, který dostal zprava krásný centr do vápna a hlavou poslal míč k levé tyči gólmana Tomáše Keila.

Vejprty kontrovaly protiútokem, ale bez gólového efektu. Domácí gólman si poradil i s opakovanou střelou hostů. Hned vzápětí šli do útoku středem hřiště domácí. František Polka přeloboval gólmana a bylo to 2:0. Vejprty v této části zápasu často ztrácely míč ve středu hřiště a valil se na ně jeden útok za druhým. Jenže domácí už další gól nepřidali. Bylo z toho jen několik promarněných šancí střelce obou gólů. Domácí nezvládli využít ani brejku, při kterém šli tři hráči na jednoho, ale k zakončení se nedostali. Obdobně skončila i velká šance hostů, když Antonín Langer přestřelil branku z malého vápna. Další gól padl až dvě minuty před odchodem do šaten. Kontaktní gól Vejprt dal Jakub Jansa.

Úvodní minuty druhého poločasu patřili domácím. Šance střídala šanci, ale ke gólu to nevedlo. Vejprty se bránily jen s vypětím všech sil, a přesto se jim nakonec podařilo vyrovnat. Po rohovém kopu se přízemní střelou k tyči trefil Langer. Radost hostů ale trvala jen krátce. Po pár minutách vrátil domácím vedení Michal Rezek. Když za tři minuty přidal čtvrtý gól domácích Martin Pliska, zdálo se, že je rozhodnuto. Březno dál pálilo svoje šance a Vejprty se převážně jen bránily. Jenže jak Pliska, tak nový hráč v poli Jan Zahrádka už další gól nedali. Zápas pak ještě zdramatizoval Zdeněk Kuča, který se prosadil opakovanou střelou. Závěr utkání přinesl platonickou snahu hostů o vyrovnání a strkanici před brankou hostů, když jeden z domácích útočníků zajel do gólmana Keila a ten po něm vystartoval. Padlo několik ostrých slov a rozhodčí zápas ukončil. Březno se díky výhře posunulo na deváté místo.

TJ Sokol Březno – TJ Slovan Vejprty 4:3 (2:1)

Branky: 11. 17. Polka František, 61. Rezek Michal, 64. Pliska Martin – 43. Jansa Jakub, 59. Langer Antonín, 82. Kuča Zdeněk. Rozhodčí: Bican. Čáka, Dočekal. ŽK: 2/2. Diváci: 50.

TJ Sokol Březno: Lux Martin – Rezek František, Bureš Petr (65. Ryjant Zdeněk), Pliska Martin, Polka František (81. Kocourek Matěj), Větrovec Ondřej, Rezek Michal (74. Rezek Michal), Vávra Tomáš (62. Zahrádka Jan), Čížkovský Josef, Kočan Jakub, Mergl Daniel.

TJ Slovan Vejprty: Keil Tomáš – Keil Michal (81. Souček Lukáš), Jenč Jakub, Hablawetz Petr, Marančák Radim (12. Domingos Samuel), Pop Aleš, Jansa Jakub, Kuča Zdeněk, Hablawetz Johan, Budský Martin, Langer Antonín.