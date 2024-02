„Já to mám prostě rád. To je moje motivace,“ usmívá se David Filinger, který je fotbalově odchovancem pražské Dukly. Dnes je totálním univerzálem fotbalového Perštejna v krajské I. B třídě B. Když se podíváte na podzimní zápasy, tak ho často najdete i mezi třemi tyčemi.

„Já začínal v pražské Dukle jako brankář. Pak se mi jednou v útoku podařilo dát čtyři góly a tak mne tam už nechali, takže když na to dojde, nemám problém si do branky stoupnout ani dnes,“ vypráví Filinger, který má na svém kontě zápasy i za prvoligovou Viktorii Plzeň.

„Tam jsem se pak bohužel nepohodl s trenérem a skončil. Jinak jsem prostě fotbalově svázaný se severem Čech. Mám přes dvě stovky zápasů ve druhé lize za Most, za Chomutov, když hrál druhou ligu s trenérem Zárubou. No a dnes Perštejn, kde jsem osm let a je to moje srdcovka, i když se nám zrovna teď moc nedaří. Nejsou hráči a tak se snažím všelijak vypomáhat, jak to jen jde,“ popisuje zkušený veterán, který věří, že se perštejnské jaro obrátí a klub nejnižší krajskou soutěž zachrání.

David Filinger jako perštejnský brankář.Zdroj: Deník/František Bílek

Jak se Filinger udržuje v kondici? „No už mám trošku bříško, takže když vyběhnu v první futsalové lize na hřiště, tak lidi asi koukají. Můj kamarád z Helasu Brno David Cupák je snad o deset let mladší, taky už není atlet a koukejte – teď dal Chomutovu čtyři góly. Jsme veteráni, ale máme to ještě v noze,“ chechtá se Filinger, jinak i hráč a sportovní ředitel zmíněné futsalové Kadaně. „V Kadani vypomáhám na hřišti hlavně kvůli power play, o což mne poprosil náš trenér Michal Salák. Je fakt, že když to pak někdy na hřišti přetáhnu, jak ve futsale nebo fotbale, tak se dva dny léčím. Nemám už tolik času na trénink a když stihnu jeden týdně, tak jsem rád.“

Rivalita s Chomutovem? Jsem rád, že postoupili

Ještě s Davidem Filingerem k futsalu. Jeho Kadaň je v elitní lize druhou sezonu. Pikantně do nejvyšší ligy postoupil i sousední Chomutov a tak bylo letos o zajímavou zápletku postaráno – derby mezi městy, které dělí 20 kilometrů. První měření sil ovládl Chomutov, v odvetě mu to Kadaň vrátila.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Jsem rád, že Chomutov postoupil. Zase to má šťávu, všichni se známe mezi sebou a když se podíváte na tabulku, tak my jsme pátí, Chomutov šestý za velkými městy, takže to asi tady děláme dobře, i když nejsme žádní profesionálové, kteří by trénovali osmkrát týdně,“ uzavírá Filinger.