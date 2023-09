Junioři dali za poslední dva zápasy celkem 17 branek, z toho hned sedm jejich elitní kanonýr Marek Vicany. Ten navíc proti Ervěnicím nedal penaltu. Z osmi podzimními brankami i přesto vévodí v druhé nejvyšší krajské soutěži pořadí kanonýrů.

Hosté drželi v poločase jakž takž krok, vaz jim ale zlomilo vyloučení Prolla ze 45. minuty. Z následné penalty zvýšil Filip Vait na 4:1 a bylo prakticky rozhodnuto.

V zakončení se nám nedařilo, mrzelo trenéra Bočka po hitu kola s Brnou

„Mě se strašně líbí přístup všech kluků, musím je pochválit. Je vidět, že postupně do zápasů přenášíme to, co děláme na tréninku. Bude to ještě trvat delší dobu. Ervěnice vůbec nehrály špatně, pomohlo nám vyloučení, zase jsme se mohli opřít o góly Marka Vicanyho, to je rozdílový hráč. Navíc nám stále chybí Martin Fejfar a Matěj Šmalcl. Těší mě, že se naši mladí zlepšují,“ usmíval se Petr Voříšek, kouč FK Junior Děčín.

Jeho mladý celek se po nemastném úvodu zvedá, v tabulce je sedmý a má aktuálně nejlepší útok v soutěži. „Klukům říkáme, že musí být pořád hladoví. Chceme, aby hráli až do konce, bez ohledu na výsledek. Nesmí se schovávat, chceme vidět chuť hráč. V poločase jsme vedli 4:1, přesto jsem říkal, ať nepolevíme a přidáme další branky,“ zdůraznil.

V závěru Petr Voříšek s úsměvem přiznal, proč se zdráhá zvedat Deníku telefony. „No, moc děkuji, bude mě to stát do kasy pět stovek. Minule jste volal Márovi, měl to stejně jako já,“ zasmál se.

Opačná nálada panovala v hostujícím táboře. Kapitán Ervěnic/Jirkova Jan Král byl po osmigólovém přídělu hodně rozladěný. „Nezlobte se, ale tohle si musíme nejdříve probrat v kabině,“ řekl jen stručně Jan Král.

