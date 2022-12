Před sezonou kadaňský kanonýr Dominik Valenta v rozhovoru říkal, že by si přál klidný střed tabulky bez strachu boje o záchranu. Jenže Kadaň chytla takový severní vítr, že v prvních sedmi kolech všechno vyhrála za tři body a až v osmém kole padla v Neštěmicích 0:4. Pak přišla lehká výsledková sinusoida, nicméně třetí místo po podzimu je paráda. „Výsledky byly opravdu parádní. Třetí místo je velká spokojenost,“ mnul si ruce kouč Jan Peštuka. Jestli Kadaň překlopí podzim i do jara, tak se mají soupeři na co těšit!

NIKDO NEMĚL NIC JISTÉ

Stačilo jedno zakopnutí a ten, kdo bojoval na vrcholu tabulky, byl rázem druhý. Pistolníci chodili spát s prstem na spoušti. TOP 4 v krajském přeboru je neskutečně vyrovnané a slibuje dramatickou přestřelku i pro jaro. Podívejte se sami – lídr z Brné má 35 bodů, druhé Srbice 34, třetí Kadaň 32 a čtvrté Modlany 31.

OSTRÉ „KULKY“ I NA JAŘE

Stejně jako loni, tak i letos se v tabulce střelců nahánějí srbický Denis Egrt a kadaňský Dominik Valenta. Egrt vede tabulku střelců se 17 podzimními zásahy, Valenta má o čtyři méně. Stejně jako Valenta se ovšem snažil i neštěmický Patrik Lácha. Jenže jsou tady i další pardálové, kteří když dobijí zásobníky, tak jsou nebezpeční – Matěj Suchý, Pavel Klíč.

Fotbalový šampionát v TV: ČT měla víc diváků i kritiky, potíže byly s přeřeky

NOVÁČEK MUSÍ ZABRAT

Černovice projely minulou sezonou v krajské I. A třídě jako nůž máslem. O patro výš už to taková šou nebyla. Černovice mají zápas k dobru, odehrály čtrnáct duelů s bilancí tří výher a jedenácti porážek. Skončil i trenér a bývalý vynikající slávista Josef Jebavý, který to ovšem avizoval už po postupu, že zkusí podzim a pak i vzhledem k věku nechá místo mladším. Černovické fotbalisty tak na jaře čeká jasná bitva a setrvá v soutěži.

CO TI NEJHORŠÍ?

O posledních Černovicích už zmínka byla, pracovní rukavice a záchranářské lopaty budou muset pro jaro chytit do rukou i předposlední Lovosice, které mají deset bodů a se stejným počtem společný tým Ústí/Domoušic. Nikde ale není psáno, že se to nemusí týkat třeba i na vyšších příčkách umístěného Oldřichova nebo Jilového.

TIP DENÍKU PRO JARO:

Postoupí: Modlany. Sestoupí: Černovice. Nejlepší kanonýr: Denis Egrt.