Chlumčany o víkendu potvrdily, že jim vstup do sezony vyšel. „Tým si sedl, kluci jsou rozjetí, platí to, co mohu spokojeně v úvodu ročníku opakovat,“ řekl předseda vedoucího FK Chlumčany Lukáš Vopršel a k zápasu proti Strupčicím řekl: „Utkání jsme měli pod kontrolou, škoda, že jsme nepřidali další branky, další tři čtyři vyložené tutovky jsme totiž měli.“