Ocenil i sympatický výkon nováčka FK Rašovice. "Dodržely svoji taktiku, hráli s chutí a nasazením. Nikdo nám tady nedá tři body zadarmo, nepřinese je na zlatém podnose. To samozřejmě platí i před nadcházejícím sobotním zápasem doma s Tatranem Podbořany."

Kouč se pak vrátil ještě k právě odehrané bitvě, kde jeho parta splnila roli favorita. "Trápí nás koncovka, byl to festival neproměněných šancí. Narazili jsme, jak už jsem zmínil, na nadšeného nováčka, který držel taktiku, nikam se netlačil. My jsme nevyužili čtyři šance a pustili ho tím do zápasu."

První půle branku nepřinesla. "O poločasu jsme si řekli, jak by to mělo být, a jak to naopak dělat nebudeme. Na začátku druhé půle nás dostal Jakub Polák do vedení, ale pak se opět projevila naše slabost, kdy jsme soupeře záhy a snad z druhé útočné akce a po standardní situaci nechali po čtyřech minutách vyrovnat," litoval Svoboda.

V dalším průběhu střetnutí, za stavu 1:1, pokračovali hosté ve spalování tutovek. Využít šance, to je náš základní problém. Člověk se až diví, co je možné nedat. O našem vítězství rozhodl až v 89. minutě Jan Vážný. Jestli se ukázala spravedlnost? O té bych já ve fotbale nemluvil. V Duchcově jsme dali snad čtyři břevna a prohráli 0:1… Když příležitosti nevyužijete, tak ty body nezískáte."

Chlumčany čekají v dalším klání doma zmiňované Podbořany. "Každé kolo je těžké. Nesmíme nic podcenit, protože uspět chce každý soupeř. Připravíme se a uvidíme, jak to dopadne," dodal Svoboda, jehož tým je v tabulce čtvrtý, ale celky před ním, tedy Klášterec, Louny B a Duchcov, jsou jen díky lepšímu skóre.

Rašovice pochvala hřála, ale body by potřebovaly více. Po postupu se stále rozkoukávají a porážky je úplně nedrtí.

„Pomalu si zvykáme na tempo krajské soutěže a myslím, že naše hra se zápas od zápasu zlepšuje,“ řekl rašovický fotbalista Martin Bašus.