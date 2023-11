Zatím zažíváte s Kláštercem parádní podzim. Co je podle vás hlavním faktorem toho, že se mužstvu tak daří? Týmová spolupráce a příchod nového trenéra. Spoléháme jeden na druhého, vždy jsme v tom společně od první minuty až do konce. Důležitá je tvrdá příprava a dobré rady trenéra.

Co je ještě potřeba vypilovat?

Slabou stránku vidím v zakončení. Jeho zlepšení by nám mohlo přinést ještě lepší výsledky

Jaké bylo zatím nejlepší podzimní utkání Klášterce? A je zápas, který týmu nevyšel?

Nejlepší utkáni bylo proti týmu FK Duchcov, se kterým jsme hráli tehdy o druhé místo v tabulce. Jednoznačně jsme ho porazili 8:2. Nejhorší utkání, které nám nevyšlo a přitom měli jsme odvážet body, bylo to v Lenešicích, kde jsme podlehli 2:4.

Kdo patří k oporám týmu? Čili koho nejvíce chválíte po zápasech?

Tohle nejde takhle říct, protože jsme jeden tým a chválíme se všichni. Prostě táhneme za jeden provaz.

Naposledy jste loupili v Málkově a držíte sérii pěti výher v řadě. Jaký ten zápas byl?

Do každého zápasu nastupujeme s cílem vyhrát. Tři body z Málkova jsou úžasné, výhra nám zajistila první místo v tabulce.

Povede se natáhnout sérii až do konce podzimu? Je to reálné?

Ano, je to reálné. Je to jen v našich hlavách.

Mluví se v Klášterci o postupu?

Ano, samozřejmě chceme postoupit zpět do I.A třídy. Potenciál na to máme.

Jak se vy v Klášterci po přesunu z Černovic cítíte? Když srovnáte ty dva týmy, jejich hru, způsob bránění, tak jak vám to vyhovuje?

Cítím se skvěle! V Klášterci je super parta lidí. Co se týče srovnávání týmů, to asi nelze srovnávat. V každém klubu je to nastavené jinak. Přestupoval jsem z Černovic, co hrají okresní přebor, do Klášterce, co sestoupil z I. A třídy, takže je tam velký rozdíl v kvalitě obou týmů.

Měl jste na podzim nějaký pěkný zákrok, který si řád připomínáte a třeba i přehráváte v hlavě?

Skoro z každého zápasu si odnáším nějaký zákrok, který si přehrávám. Ale nejvíce mám v hlavě asi zákrok proti týmu SK Meziboří, kdy domácí zahrávali za stavu 1:1 volný přímý kop zpoza šestnáctky, který jsem vytáhnul na rohový kop.

Jak v Klášterci udržujete kolektiv? Chodíte na pivo nebo jiné společenské akce?

Jak už jsem se zmínil, máme tam skvělou partu lidí. Vždy po domácím zápase máme od klubu občerstvení, takže společně všichni posedíme.

A kdo je tahoun zábavy?

Tohle je různé, vždy podle z nálady. (smích)

Kam se řadíte vy? Mezi tiché, nebo mezi hlučnější muže v kabině?

Nebráním se ničemu. Jsem takový zlatý střed.