Pro Nezbedu to byla premiéra v černovickém dresu po přestupu z Perštejna. Jednu branku dal z penalty, druhou ze hry. „Penalty se přiznám, že penalty nemám moc rád, ale naštěstí to vyšlo,“ usmíval se Nezbeda, který se tak skvěle zapsal v novém celku.

Samotný zápas ovšem nehodnotil příliš pozitivně. „Prvních patnáct nebo dvacet minut zápasu bylo od nás strašných. Pak jsme ale dali dva góly, uklidnili se, nastartovali a už to jakž takž vypadalo. Za tři body jsme samozřejmě hned takhle na začátku rádi,“ dodal Nezbeda.

Ten stejně jako trenér Černovic Josef Jebavý nekouká na to, zda se jeho současnému celku podaří postoupit. „V kabině slovo postup neuslyšíte. Máme to sice dobře rozehrané, ale já si přeji, abychom navázali na výkony ze zimní přípravy. Pokud se začne s postupem počítat, tak mohu říct, že já pro to udělám maximum a to můžu říct i za celý tým,“ doplnil dvougólový střelec lídra tabulky.