„První půlka byla od nás jednoduše katastrofa, tam nebylo nic. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale takhle to nefunguje,“ rozčiloval se Martin Boček.

V šatně tak přišla malá bouřka a obraz hry se rapidně změnil. „Černovice byly lepší na balonu. My jsme měli asi o dvě šance více, trefili jsme i břevno. Byl to hodně vyrovnaný zápas, díky Pavlovi Verbířovi jsme se dostali do vedení, ale domácí po hodině hry vyrovnali a osm minut před koncem strhli vítězství na svoji stranu. Je to škoda, protože minimálně na bod jsme měli,“ řekl modlanský trenér Michal Doležal, kterého potěšil výkon teprve 17letého brankáře Filipa Fišera:

„Celkově naše hra byla slušná, s výkonem jsem spokojen,“ dodal Doležal a vlastně tak potvrdil slova černovického trenéra, kterého Modlany příjemně překvapily.

„Do druhé půlky jsme se zvedli. Pomohlo nám také prostřídání a pomalu jsme se vraceli k tomu, co chceme hrát. Nakonec nám tam i dva góly spadly a máme tři body. Za druhé poločas panuje spokojenost,“ usmál se Boček. „Jo, mají kvalitní tým, ale my jsme s nimi sehráli dobrou partii. Krajský přebor mi přijde hodně vyrovnaný, vždyť oni jsou v popředí, my třináctí a od bodů jsme nebyli daleko. Podobně to bylo i v minulém zápase. kdy jsme prohráli se Žatcem,“ dodal Doležal k tabulkovému postavení, které by nezaujatý divák tentokrát opravdu nehádal.

Každopádně Černovice si i přes inkasovanou branku udržely status mužstva, které má nejpilnější defenzivu. Vždyť ve dvanácti odehraných kolech sezony Černovice inkasovaly pouze desetkrát. Lídr z Brné dostal už osmnáct branek. Trenér Martin Boček, ač skvělý útočník, tak na defenzivní úkoly je ras. Sám nedávno popisoval, jak po svěřencích obranné činnosti vyžaduje do puntíku s tím, že v útoku se vždycky nějaký gól podaří vstřelit. A povedlo se to už jedenatřicetkrát.