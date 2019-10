Derby většinou nemívají favorita, ale v tomto případě postavení v tabulce už předem naznačovalo, že papírovým favoritem jsou Spořice. To ale nováček I. A třídy vyvrátil.

Domácí si šli od začátku za svým cílem, získat tři body. V 18. minutě šli do vedení gólem Jana Bočka. Jenže Spořice nechtěly prodat kůži lacino. Ve 33. minutě se postaral o vyrovnání Daniel Šmok. S nerozhodným stavem se však domácí smířit nechtěli, a tak jim po pár minutách vrátil vedení Milan Dufek. Do poločasu stihl přidat další gól ještě Said Bozalija.

Po návratu na trávník domácí dál drželi otěže utkání pevně v rukou. Snaha Spořic o kontaktní gól byly marná a navíc se v 74. minutě postaral o čtvrtý gól Černovic Libor Pomajsl. V ten moment už nikdo z přítomných diváků nevěřil, že by hosté mohli zápas ještě zdramatizovat. Stejně tak domácí hráči.

Jenže Spořice bojovaly dál a devět minut před koncem snížily zásluhou Patrika Kopečného. Když po čtyřech minutách přidal kontaktní gól Milan Hanuš, začali se domácí bát o výsledek. Těsné vítězství však nakonec uhájili.

SK Černovice – 1. FC Spořice 4:3 (2:0)

Branky: 18. Boček Jan, 42. Dufek Milan, 45. Bozalija Said, 74. Pomajsl Libor – 33. Šmok Daniel, 81. Kopečný Patrik, 85. Hanuš Milan. Rozhodčí: Klimp, Rouček, Karrmann. ŽK: 0/1. Diváci: 200.

Tabulka I. A třídy:

1 FK Dobroměřice 19

2 SK Viktorie Ledvice 17

3 FK Český Lev Neštěmice 16

4 SK Černovice 14

5 1. FC Spořice 13

6 SK Plaston Šluknov 13

7 TJ Střekov 11

8 SK Roudnice n.L. 11

9 FK Chuderov 11

10 FK Klášterec n.O. 9

11 FK Bílina 8

12 FK Rumburk 8

13 Proboštov 8

14 TJ ČSAD Libouchec 6