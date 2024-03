O osudu utkání rozhodla jediná branka. V 68. minutě rozhodčí Dobrý ukázal na penaltový puntík a hosté z krajského města se nemýlili. Brankáře Jana Nejedlého z penalty překonal Jakub Seidl. O šest minut později ukázal rozhodčí dvě červené karty. Do sprch šli předčasně černovický Daniel Kasal a ústecký Zdeněk Štengel. Kasal za tvrdý skluz ze strany a Štengel za druhou žlutou, když vyjádřil svou nespokojenost s faulem slovy: Hrajete prd a brečíte. Do soupeře pak ještě strčil rukama. Ani personální změny na hřišti už k žádnému gólu nevedli a tak si hosté odvezli tři body. Ze hřiště to mohl sledovat i černovický trenér Martin Boček, bývalý útočník divizního Chomutova.

„Měli jsme málo hráčů. Před sezonou tři odešli, teď někteří kluci museli do práce a tak jsem šel na trávník i já. Hrál jsem naposledy loni v říjnu za černovickou rezervu a hned si tam udělal meniskus. Na to odpajdání zápasu to asi ještě stačí. V zimní přípravě, kde jsme se scházeli v malé počtu, jsem šel i do branky,“ usmál se Boček, nyní tedy univerzální fotbalista, který se v Černovicích potkal se svým parťákem z divizního Chomutova Patrikem Gedeonem, kterého klub přivedl v zimní přestávce.

Boček v minulých zápasech kritizoval. Porážky přičítal nedostatečné zimní přípravě. Teď už viděl zlepšení. „Bylo to už koukatelné, odehráli jsme zápas lépe než ty předchozí střetnutí. I v obraně už jsme pracovali svědomitěji. Trošku se to zvedlo a věřím, že budeme v tomto trendu pokračovat,“ dodal černovický stratég.

Černovický sok z Kadaně zažívá opačný příběh. Start jara ho zastihl připraveného. Kadaň po minulém úspěchu doma s Ledvicemi a výhře 2:0 navázala na tříbodový zisk i v Jílovém, odkud si odvezla vítězství 2:1. Postaral se o něj útočník Zápotocký a vlastní brankou v 89. minutě jílovský Příhonský.