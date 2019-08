Fotbalisté Černovic vybojovali ve třetím kole I. A třídy na domácí půdě první body. Po prohře v Dobroměřicích doma na penalty porazili Štřekov.

Domácí vstoupili do utkání parádně. Už ve druhé minutě šli do vedení zásluhou Martina Bundzíka. Jenže za dvanáct minut bylo vyrovnáno. Postaral se o to Lukáš Štorc. Černovice si však získaly velmi rychle vedení zpět, i když za vydatné pomoci hostů. O dvě minuty později si totiž dal vlastní gól Ondřej Šupík a domácí tak opět vedli o gól. Když pak v 19. minutě skóroval Jan Andrš, utkání se zdálo být rozhodnuté. Hra domácích se zklidnila a hosté se marně snažili o kontaktní gól. Do poločasu tak už další branka nepadla.