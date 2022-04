Domácí dohrávali od 28. minuty bez vyloučeného Jana Tichého. „Bylo tam nějaké nesportovní chování, ale červená nehrála moc roli, dali jsme dva góly v prvních deseti minutách, myslím, že bysme to zvládli i tak. Střekov je nejslabší, ale na druhou stranu klobouk dolu před těma klukama, že se sejdou a soutěž dohrají,“ ocenil snahu posledního celku tabulky Račuk.

Na do střel prvnímu místu se v krajské I. A třídě stále drží Černovice, které jsou druhé jen o skóre za vedoucími Neštěmicemi. O víkendu Černovičtí slavili jasně 4:1 na půdě Mojžíře.

„Povedlo se nám rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme vstřelili tři góly a pak zápas v klidu dohráli. Se vstupem do jarní části jsme zatím spokojení a slovíčko „postup“ si zatím zakazujeme. Uvidíme až co dokážeme uhrát a na co to bude stačit,“ byl skromný černovický trenér Josef Jebavý, kterému udělali v Mojžíři radost dvougóloví střelci Lukáš Plos a Petr Sanko.

Tři elitní kluby krajského přeboru vyhrály, ztratilo Litoměřicko

To domácí kouč Michal Kubec pochopitelně tolik nezářil. „Před zápasem jsme byli trochu zoufalí, takže jsme přemluvili i Pavla Krále, aby se celý zatejpoval, vzal si čtyři prášky navíc a pomohl nám. Je pravdou, že jeho přínos byl hodně znát, ale my zkrátka nedáme z žádné šance gól a naopak po každé naší chybě hloupě inkasujeme,“ krčil rameny.

Jaro zatím skvěle vychází i spořickým borcům, kteří v posledním víkendu přemohli na domácím trávníku 3:1 mužstvo Ledvic. „Pořádně jsme se v zápase chytili až ve druhém poločase. Ten první byl od nás plný nepřesností, ale nakonec jsme rádi, že jsme to dotáhli ke třem bodů. Je to příjemná vzpruha po minulém neúspěchu s Černovicemi,“ řekl spořický střelec František Hašek, který se tentokrát neprosadil, ale zvládli to jeho spoluhráči David Pěnkava (2 góly) a Dominik Rohla.

Dobrou jarní formu potvrdily Dobroměřice, které využili početní výhody v Bílině a místní klub porazily 1:0. Dál se drží v popředí tabulky na čtvrtém místě.

Přes tři stovky diváků vidělo klasické derby o výběžek. Šluknov v něm remizoval s Rumburkem 1:1, následný penaltový rozstřel patřil šluknovským fotbalistům. Rumburk dlouho vedl, domácí vyrovnali v 73. minutě díky penaltě, kterou proměnil Záruba.

„Hrál se překvapivě velmi slušný zápas. Myslím, že jsme byli o kousek lepší a tak to dopadlo spravedlivě. Děkuji divákům za podporu a hráčům za zodpovědný bojovný výkon,“ nechal se slyšet Ladislav Čurgali, trenér Šluknova.

„Klasické derby. Bylo to vyrovnané. Mrzí nás, že nemáme tři body, dlouho jsme vedli. Dostali jsme gól z hloupé penalty. Závěrečné pokutové kopy nám nevyšly,“ konstatoval David Dvořák, předseda Rumburku.

Derby se hrálo také na Litoměřicku, Roudnice přehrála Liběšice jasně 4:1.