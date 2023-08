„Jaro jsme měli skvělé, získali v něm hromadu bodů, byli v jarní tabulce snad třetí a to bychom si rádi teď přenesli i do nové sezony,“ poukazuje trenér Martin Boček.

Toho to stále jako skvělého fotbalistu táhne na hřiště, i ve svých šestačtyřiceti letech v přípravných zápasech svému týmu vypomáhal, když nebyl dostatek hráčů, nebo jeho fotbalisté léčili zranění. „Ale nebylo to ještě z mé strany ono, noha stále není stoprocentní, takže když jsem s klukama nastoupil, tak jako by hráli o jednoho méně,“ chechtal se Boček. Černovice doplnily o pár nových hráčů a trenér věří, že když budou všichni zdravotně v pořádku, tak hrát ve vyšších patrech tabulky nebude problém. V programu krajského přeboru už nenajdete derby Černovice – Perštejn, protože Spartak dobrovolně opustil soutěž a přihlásil jen I. B třídu. „Je to škoda, bylo to derby, kluci se mezi sebou znají. Mrzí mne, jak to v Perštejně dopadlo a že se nebudeme potkávat v soutěži,“ vidí Martin Boček.

Kadaňské ztráty? Nejlepší střelec zamířil do Modlan

Citelná ztráta v kolonce vstřelených branek. Každou sezonu ve formě hrající kanonýr Dominik Valenta je fuč. Do Kadaně dojížděl z Teplic, v kombinaci s pracovními povinnostmi už to měl Valenta složité a tak zvolil jako novou hráčskou adresu bližší Modlany. „Bohužel, s ním nám odešlo dvacet gólů. Kvůli pracovním povinnostem jsme přišli také o Tancoše. Naopak přivedli jsme tři nové tváře – Hynka, Podzimka a Vymyslického,“ vyjmenoval předseda kadaňského klubu Pavel Kostrzewa.

Nabitá I. B třída: Nováčci, Pirát Chlouba a Perštejn, který neví, co ho čeká

Kadaň loňskou sezonu neměla špatnou. Tým, který byl zvyklý spíše na záchranářské bitvy, měl parádní podzim. Jaro už tak skvostné nebylo, ale částečně ho vyžehlil zisk stříbrných medailí v krajském poháru, kdy Kadaň ve finálovém mači podlehla Modlanům. Celek také povede staronový trenér Jindřich Hefner, který bude mít k ruce asistenta Jiřího Hořínka, který vedl Tatran coby hlavní kouč naposledy.

„Těžké zatím mluvit o nějakých ambicích. Na co máme, to nám vždy ukáží první kola sezony. Tradičně čekám silné soupeře v celcích Brné, Srbic a určitě Modlan, které získaly Ljevakoviče a Valentu. Vysoko řadím i Litoměřice. Nám by se líbil klidný střed tabulky, uvidíme,“ doplnil Kostrzewa, jehož celek odpálí sezonu v sobotu v Ledvicích. Sok z Černovic se představí v prvním kole doma s Krupkou.