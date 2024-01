Osmnáctiletý rodák z Kadaně Yannick Eduardo, velký fotbalový talent, se prostřílel do jedné z nejblýskavějších soutěží Evropy – německé bundesligy. V den svých osmnáctých narozenin totiž podepsal profesionální smlouvu s týmem RB Lipsko, v jehož mládeži působil od roku 2022.

Yannick Eduardo a sportovní ředitel RB Lipsko Rouven Schröder. | Foto: RB Leipzig

Eduardo pochází ze severočeské Kadaně, kde žil do svých tří let než se pak rodina odstěhovala do Nizozemska, kde se začal fotbalově rozvíjet. Narodil se české matce a angolskému otci. Má tak české občanství a není vyloučeno, že by třeba mohl pomoci i reprezentaci. Spíše to ovšem vypadá, že mladý fotbalový drahokam bude mít blíže k nizozemskému národnímu výběru.

Zdroj: Youtube

Do mládežnické akademii RB Lipsko přišel Eduardo v červenice 2022 a hned se zařadil mezi talenty a pod důkladnou lupu trenérů. „Yannick Eduardo hned ukázal svou kvalitu, ve 12 zápasech Bundesligy U17 vstřelil 11 branek. Za tyto výkony byl na konci minulé sezony odměněn povoláním do U19, kde v deseti zápasech dvakrát skóroval,“ vypočítává se na stránkách RB Lipsko.

Tam můžete také vidět usměvavého mladíka, jak si po podpisu smlouvy třese rukou se sportovním ředitelem klubu Rouvenem Schröderem. Podepsáno má do léta 2027. „Yannick Eduardo je nadějný talent , který má velký potenciál. Je dobrý ve vzduchu, má skvělou levou nohu a pro soupeře je hrozbou, kterou jako útočník potřebujete. Za osmnáct měsíců, co je v klubu, předvedl skvělé výkony na mládežnické úrovni a nastřílel spoustu gólů,“ rozplývá se na mladíkovu adresu Schröder.

Eduardo se hned novou životní etapou s profesionální smlouvou v kapse pochlubil na instagramu. „Rád jsem podepsal smlouvu a těším se na novou životní kapitolu,“ komentoval to mladík.