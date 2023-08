Ledovou plochu hokejové ROCKNET arény vymění za fotbalový pažit. Pirát Roman Chlouba se loučí s hokejovou kariérou, leštit teď bude tu fotbalovou. Chomutovský odchovanec nedostal nabídku na pokračování v pirátském dresu, pomáhat tak bude v krajské I. B třídě fotbalovému Sokolu Údlice, se kterým už trénuje.

Hokejista Roman Chlouba bude hrát fotbal za Údlice. | Foto: Piráti Chomutov

„Od prosince trápily manželku určité problémy, takže jsem nějaké dva měsíce pořádně ani netrénoval. Poté jsem se do toho ještě nějak dostal, ale už to nebylo ono. Následně mi bylo sděleno, že už dál u Pirátů pokračovat nebudu. A tak jsem se rozhodl, že brusle pověsím na hřebík,“ vypráví na webu chomutovských Pirátů Roman Chlouba. Přesto s hokejem končit nemusel, nabídek měl dost, ale sám uznal, že je čas s hokejem skončit. „Budu chodit do práce. S Jirkou Sochorem (místopředseda výkonného výboru Piráti Chomutov) jsme se domluvili, že budu dál pokračovat ve Strixu. Po práci si vezmu děti, nebo půjdu na fotbal. Znovu budu hrát za Sokol Údlice, takže si chodím s nimi třikrát v týdnu zaběhat a zakopat. O víkendu si pak půjdu zahrát zápas, jinak se ale budu věnovat rodině,“ nastínil svou sportovní budoucnost Chlouba.

V Údlicích to zná, navíc je tam podle něj skvělá parta. „V Údlicích je skvělá parta, dobří lidé a byl jsem tam už od mala. Teď jsem se vrátil, připravím se na sezonu a bude to paráda,“ těší se a zároveň nebojí, že hokej by mu chyběl a svrběly by ho ruce bez hokejky.

„Přiznám se, že jsem se toho trochu bál. Ovšem byl jsem si jednou zahrát s bráchou, protože jsem mu to slíbil, a on si koupil brankářskou výstroj, takže ho to chytlo. Byl jsem si s ním zahrát, ale nic to se mnou nedělalo. Přišel jsem, oblékl se, zahrál si, vysprchoval se a zase jsem odešel. Pak jsem výstroj hodil do sklepa a od té doby jsem jí neviděl. Takže ruce mě určitě nesvrbí,“ popisuje Roman Chlouba, který bude dál držet bývalým spoluhráčům – hokejistům palce.