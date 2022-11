„On na sebe umí vázat dva tři hráče, zakončit. Je pro svůj celek nesmírně důležitý. Jakmile hraje bez nej, je poloviční. Ztráta nás mrzí, ale máme aspoň dva body. Už nás nikdo nepředběhne, po podzimu budeme první. Pro klub je to historický úspěch, v minulosti se to ještě nikdy nestalo,“ podotkl.

Jílovští, kteří se topí ve výsledkové krizi, bod brali. „V naší situace je ten bod opravdu cenný. Hrálo se na těžkém, blátivém terénu. Bylo to hodně o bojovnosti. Brná má dobrý tým, byla lepší v prvním poločase, my pak i v deseti měli mírnou převahu v tom druhém Penalty jsou loterie, mohli jsme urvat druhý bod, ale nepodařilo se. Věřím, že nám tenhle výsledek pomůže psychicky s výhledem na další zápas,“ komentoval utkání Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Po jedenácté výhře drží skvělou průběžnou druhou pozici Srbice, které doma porazily Neštěmice 4:0 a na lídra tabulky tak ztrácejí čtyři body. „Neštěmice proti nám předvedly dobrý výkon, dlouho jsme se do ofenzivy nemohli dostat, těžko se prosazovali a pomohla nám až pět minut před přestávkou penalta. Po přestávce jsme se zlepšili, přidali tři branky a dohráli jsme to v pohodě,“ uvedl srbický trenér Martin Luger.

To v táboře hostů panovalo velké rozčarování. „Neskutečná estráda rozhodčího Slívka v Srbicích! Dvě červené karty, penalta, gól po přihrávce rukou, gól z ofsajdu. Porážka 4:0!“ rozohnil se klub hned po zápase na svém Facebooku. Příliš sdílný nechtěl být ani trenér Jan Deutsch. „Srbice mám jako soupeře rád, mají dobré fotbalisty a vždy to jsou pěkné zápasy. Mohlo tomu tak být i tentokrát, bohužel nebylo.“

Derby Krupka Modlany je vždy prestižní, čas od času přináší zajímavé výsledky. Například přesně před rokem Krupští vyhráli 9:0, před sedmi lety s Baníkem doma padli 5:7. V sobotu byl souboj týmů z horní poloviny tabulky o poznání chudší na branky, přesto si hrstka fanoušků užila zajímavé představení. Hosté vyhráli díky obratu ve druhé půli 3:1, prsty v něm měl i střídající Chukwuma. „Hráli jsme dobře, měli jsme šance. Po přestávce jsme je začali konečně proměňovat. Pro nás jsou to super body, hlavně mě potěšila hra, která měla hlavu a patu,“ usmíval se Michal Doležal, kouč Modlan.

I Krupka měla řadu příležitostí ke skórování, na rozdíl od Baníku se jí ale v koncovce nedařilo. „My na to doplácíme skoro zápas co zápas, je to naše slabina. Dobře hrající Modlany si pak pohlídaly závěr,“ mrzí kouče domácích Luďka Altmana nepříjemná ztráta. „Byl to vyrovnaný a férový zápas. Jen by mu slušela lepší divácká kulisa,“ dodává.

Horní Jiřetín překvapil v Perštejně, kde vyhrál 1:0 a bodově odskočil spodku tabulky. „Hodně těžký zápas na těžkém terénu, ale nakonec se šťastným koncem pro nás. Díky bohu, že to náš Lastovka rozhodl. Myslím, že to byl takový typický zápas, kdy může vyhrát jakýkoliv tým. Štěstí tentokrát stálo na naší straně. Doufám, že zvládneme zakončit podzim i příště výhrou, aby se nám v tabulce lépe dýchalo,“ pravil spokojený Radek Lilko, kouč Horního Jiřetína.

Tři branky vyfasovala Kadaň, která jasně prohrála na půdě Litoměřicka. I proto v tabulce klesla na třetí místo. „Máme za poslední dobu hodně nevyrovnané výkony. Sezonu jsme rozjeli parádně a teď už asi na nás padá únava. Jednou zahrajeme jako z partesu, další zápas totálně vyhoříme, už aby byla zimní přestávka. Jsme na třetím místě tabulky a s tím vládne spokojenost. Rozhodně ale chceme podzim zakončit vítězně,“ nechal se slyšet kadaňský lodivod Jan Peštuka.

„Pro nás je to rozhodně cenný skalp. Věděli jsme, že hrajeme s jedním z týmů z čela tabulky, takže jsme na to byli řádně připravení,“ líčil domácí lodivod Štefan Knapík. „Od začátku jsme měli duel pod kontrolou, škoda, že jsme nedokázali proměnit některé dobré příležitosti a vstřelit dřív více branek, abychom mohli hrát trochu víc v klidu,“ pokračoval s ohledem na fakt, že pojistky přidali jeho svěřenci až v 74., respektive 89. minutě. „Výrazně jsme si ale pomohli standardními situacemi, z nichž jsme dali všechny tři góly,“ potěšilo ho.

Rezerva mosteckého Baníku doma brala nad Oldřichovem hubenou výhru 1:0. „Bereme tři body, ale šancí jsme si vypracovali více a kdybychom byli efektivnější v zakončení, tak to mohl pro nás být i veselejší výsledek, ale tři body máme. Podzim zakončíme v Žatci a tam nás čeká těžká šichta, chtěli bychom se loučit zase tříbodovým ziskem,“ má jasno Stanislav Hofmann, trenér týmu FK Baník Most Souš B.

Žatecká parta natáhla na lovosickém hřišti svůj extrémní počet výher na penalty. Dva pokutové kopy přitom byly k vidění i v základní hrací době. Po jednom na každé straně. Zápas skončil po 90 minutách 2:2, Slavoj vyhrál na penalty 4:3.

„Hrálo se na těžkém terénu, které naší kombinační hře uškodil. Náročné střetnutí. První poločas byl vyrovnaný, druhý trochu poznamenala neodpískaná penalta, podle mého názoru v náš prospěch být měla, a fakt, že byl terén ke konci už hodně bahnitý. Celkově bych řekl, že jsme byli lepším týmem, posledních 25 minut jsme se tam tlačili, ale nakonec jsme byli šťastnější až v penaltovém rozstřelu,“ řekl k zápasu hostující trenér Richard Zelinka.

Žatec má na svém kontě už sedmou remízu, z toho šest penaltových rozstřelů zvládl! „Všechny, až na Perštejn, kde se radoval soupeř. Tentokrát jsme jen jednou minuly, naopak náš brankář jednu penaltu chytil a Lovosičtí se navíc jednou trefili jen do břevna,“ popsal další dramatické vyvrcholení kouč žateckého Slavoje.