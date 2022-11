Kadaň doma jako jasný favorit hostila poslední celek tabulky z Ústí/Dobroměřic. Po gólech Soukupa a Valenty exportovala do tabulky plný bodový zisk. „Věděli jsme, že nás čeká jeden z lehčích soupeřů, ale snažím se hráče nabádat, aby ke každému zápasu přistupovali stejně bez ohledu na tabulku. To se nám opět povedlo a jsem rád, že si připisujeme další tři důležité body,“ usmíval se kadaňský trenér Jan Peštuka.

Nezaváhal ani lídr z Brné, který doma hostil silný Perštejn a došel si pro tři body za výhru 2:0, kterou po změně stran zařídili Králík a z penalty Gaydarski.

„Čekali jsme náročné utkání s těžkým a především velice fotbalovým soupeřem, což se potvrdilo. Byl to vyrovnaný duel, nás v první půli podržel brankář Páv, jenž chytil dvě tutovky. Po změně stran jsme měli čím dál tím větší převahu, která vygradovala dvěma brankami, pak už jsme měli zápas pod kontrolou,“ zhodnotil střetnutí sportovní ředitel Brné Martin Vrtiška.

Březenecká v přeboru rozebrala poslední Jirkov, vyhrála 20:0

Na čtvrté Modlany si v sobotu vyšlápli fotbalisté Žatce, které je doma porazili 2:0. Obě branky dali Žatečtí až po změně stran. „Dnes to byl vyrovnaný zápas. V první půlce určitě, kdy to bylo bez šancí. Ve druhé půlce bylo na nás vidět, že chceme víc. Podařilo se nám udělat dvě, tři, čtyři hezké akce, ze kterých jsme dali dva góly. Proto máme tři body., šli jsme si za tím. Dnes perfektní obrana, za kterou jsem rád. Šanci dostal druhý brankař a zvládl to s nulou, tak spokojenost,“ hodnotil žatecký trenér Richard Zelinka.

Do Krupky dorazil soupeř z Litoměřicka a 190 diváků se skvěle bavilo. Za devadesát minut hry viděli osm branek za remízu 4:4 a následné penalty, ve kterých nakonec byli lepší hosté a odvezli si druhý bonusový bod.

„Opět se ukázalo, že soutěž je velice vyrovnaná a každý soupeř je těžký. Dnes jsme od začátku utkání tahali za kratší konec a několikrát jsme prohrávali. Naštěstí jsme pokaždé stav srovnali a dokonce před závěrem utkání poprvé vedli, bohužel ale soupeř také rychle srovnal a šlo se do penalt. Kde soupeř proměnil všech pět a získal dva body do tabulky,“ popsal vedoucí Krupky Lukáš Ištok.

„Celkový dojem ze zápasu je takový všelijaký, kdy v prvním poločase nám hra moc nevycházela a bylo mnoho zbytečných ztrát. Po přestávce se výkon malinko zvedl, možná jsme měli i více ze hry, ale bohužel jsme utkaní nedotlačili do vítězného konce,“ mrzelo ve finále Ištoka.

Perštejn se statečně bil s mistrem. Náš nejlepší zápas, řekl kouč Veljkovič

„Nám se dařilo prakticky celý zápas být vždy o gól vepředu, škoda, že jsme nedokázali přidat pojistku. Šance na to byly, a myslím, že kdybychom odskočili na dvoubrankový rozdíl, soupeř by to měl hodně těžké. Krupka ukázala zejména dopředu obrovskou kvalitu, mají tam šikovné náběhové hráče. Duel se rozhodoval v závěru, kdy se domácí dostali do vedení, my jsme okamžitě vrhli všechno do útoku, a naštěstí se nám po tečované ráně z dálky povedlo srovnat. Za ten bod, který ještě vyšperkoval bonus z penalt, jsme určitě rádi a doufám, že jsme konečně zlomili prokletí penaltového rozstřelu, v němž jsme letos na čtvrtý pokus konečně uspěli,“ řekl trenér FK Litoměřicko Štefan Knapík.

K tradičnímu derby došlo na Mostecku. Hornímu Jiřetínu se na podzim daří střídavě, ale na derby se sousedním Mostem se jiřetínští hráči nažhavili stylem, že to soupeř odnesl pěti góly. Už po prvním poločase Jiřetínští vedli po gólech Jandy a Čepka 2:0, po obrátce stran pak hosty zlomili definitivně. Za FK Baník Most-Souš B porážku jednou trefou mírnil devět minut před koncem jen Lukáš Vlach z penaltového puntíku.

„Na derby jsem nemusel hráče ani zvlášť motivovat, berou to hodně prestižně rok co rok a bylo to vidět i na hřišti, jsem spokojený. Soupeři jsme v podstatě nic nedovolili,“ hodnotil jiřetínský trenér Radek Lilko.

„Domácí na nás vletěli jako velká voda, bylo na nich vidět odhodlání, byl to hodně bojovný zápas, což k derby koneckonců patří. My jsme si bohužel vybrali slabší den a nepodali jsme výkon, který by nám mohl zajistit body,“ mrzelo trenére mostecké rezervy Stanislava Hofmanna.

Bez bodů tentokrát zůstal na domácím trávníku nováček z Černovic, který podlehl 2:4 soupeři ze Srbic. Pro domácí to bylo těžké už po první poločase, který ztratili 0:3.

V tabulce střelců si drží vedoucí postavení šestnáctigólový Denis Egrt právě ze Stbic. Na druhém místě je Dominik Valenta, dvanáctigólový šikula Kadaně.