Letní déšť před utkáním řádně pokropil trávník a tak byl pohyb po hřišti pro všechny hráče náročný. Lépe se s tím popasovali domácí a hosty zaskočili rychlým gólem už ve třetí minutě. Po deseti minutách skórovali podruhé a už si výhru nenechali vzít. Hostům dovolili snížit až za stavu 3:0, ale záhy si tříbrankové vedení vzali zpět. V závěru již jen kontrolovali hru a hostům víc nedovolili.

Už ve druhé minutě zahrávali domácí trestný kop, ale hosté byli připraveni. Domácí byli při chuti a rychlou kombinací se snažili hosty dostat pod tlak. Po další minutě si trestný kop zopakovali a tentokrát vysoký míč našel ve vápně připraveného Martina Plisku, který hlavou otevřel skóre zápasu. Za pár minut se míč třepotal v sítě hostů podruhé. Rozhodčí ale gól domácím pro postavení mimo hru neuznal. Hosté byli viditelně aktivní hrou domácího týmu zaskočeni. Sice se snažili o rychlé brejky, ale k zakončení se v podstatě nedostali. Domácí obrana fungovala spolehlivě a tak se hosté dostávali na dostřel domácí branky jen za velkým vápnem. Dostat míč do bezprostřední blízkosti gólmana Martina Luxe se ji dařilo jen při zahrávání standardních situací.

To domácí byli ve svých útocích šikovnější a permanentně zaměstnávali obranu hostů v čele s gólmanem Janem Zikou. Ten sice předvedl několik dobrých zákroků, ale druhému gólu záhy zabránit nedokázal. Ve třinácté minutě zahrávali domácí z levé strany trestný kop, který hosté odvrátili na roh. Následoval centr od pravého rohového praporku a františek polka poslal hlavou míč lobem do levého horního rohu gólmana Ziky. Hosté po druhém obdrženém gólu zvýšili aktivitu, ale obraz hry se tím nijak zvlášť neměnil. Do kabin tak šly oba týmy za stavu 2:0.

Druhý poločas přinesl obdobnou podívanou jako ten první. Domácí se s dvougólovým vedením nesmířili a dál se tlačili do útoku. Hosté se naopak snažili o kontaktní gól, který by jim ještě dal nějakou naději na zisk bodů, ale domácí byli proti. Přišla 68. minuta a do listiny střelců se podruhé v tomto utkání zapsal Martin Pliska. od tohoto stavu se zdálo, že je utkání rozhodnuté, ale hosté se přesto nevzdávali a po třech minutách po obdrženém gólu se konečně také prosadili. Gól naděje vstřelil v 71. minutě Patrik Zomer. Pokud ale hosté čekali, že Březno znervózní a začne chybovat, tak se přepočítali. Klid do týmu vnesl o čtyři minuty později Jan Zahrádka. Jeho gól definitivně hosty zlomil a domácí si již výhru pohlídali.

Březno doma favorizované Chlumčany zaskočilo a v tabulce se posunulo na 13. místo. Hosté měli po dvou kolech šest bodů a skóre 13:8. I přes svou první prohru v sezoně se udrželi v horních patrech tabulky. K dalšímu utkání zajíždí Březno do nedalekých Údlic. K okresnímu derby dojde v sobotu 14. září. Utkání začíná ve 13:30 hodin. Na domácím trávníku se Březno opět představí v sobotu 21. září v 10:30 hodin. Soupeřem jim bude tým SFK Meziboří.

TJ Sokol Březno – SK FK Chlumčany 4:1 (2:0)

Branky: 3 a 68. Martin Pliska 14. František Polka. 75. Jan Zahrádka – 71. Patrik Zomer

Rozhodčí: Teska, Provazník, Faigl. ŽK: 4/5. Diváci: 71.

TJ Sokol Březno: Lux – Rezek František, Bureš Petr, Zahrádka Jan, Mergl Danie, Rezek David, Pliska Martin, Polka František, Čížkovský Josef, Větrovec Ondřej, Ryjant Zdeněk.

SK FK Chlumčany: Zika Jan – Vondráček Jakub, Svoboda Martin, Aichinger Roland, Kalous Lukáš, Vážný Jan, Prokeš Dominik, Homolka Jakub, Vimr Martin, Zomer Patri, Košín Michal.