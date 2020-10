TJ Sokol Březno – SK Strupčice 3:4 (2:3)

Branky: 19. Pliska Martin, 45. Kršiak Simon, 71. Kudláček Tomáš – 15. Nechanický Michal, 32. Vrba Jan, 45. Hrodek Vítězslav, 65. Glas David. Rozhodčí: Cvachoušek František, Slivka Pavel, Suchánek Antonín. ŽK: 3/3 Diváci: 20.

TJ Sokol Březno: Lux Martin – Mergl Daniel, Rezek Karel (5. Pešta Daniel, 77. Kočan Jakub), Píša Libor, Bureš Petr, Větrovec Ondřej, Polka František, Rezek František , Pliska Martin(25. Kršiak Simon), Čížkovský Josef (70. Kudláček Tomáš), Zahrádka Jan (52. Jamečný Vojtěch).

SK Strupčice: Kos Ondřej – Hrodek Vítězslav, Vrba Lukáš, Janata Martin)89. Purket Patrik), Vrbka Ondřej (56. Glas David), Nechanický Michal, Šanoba Matěj, Vrba Jan, Novák Dominik, Čvančara Ondřej (82. Pěnkava Tomáš), Zetka Tomáš (73.Türbach Jiří).

Od první minuty utkání bylo jasné, že Strupčice si chtějí domů odvézt nějaké body. Nasadily ostré tempo a domácí se musely hned v úvodu bránit. Několik jejich nebezpečných náběhů za obranu však vždy zastavil praporek pomezního. Už ve čtvrté minutě se zranil Karel Rezek a musel ze hry. Domácí se jen pomalu dostávali do tempa. Před branku Strupčic se poprvé pronikli až v osmé minutě, ale chybělo přesnější zakončení.

Hra se s přibývajícím časem začala vyrovnávat. Zřejmě k tomu přispělo i burcování spoluhráčů ze strany gólmana Luxe. Přesto byli hosté stále nebezpečnější. Velkou šanci měl v desáté minutě Matěj Šanoba, když jeho hlavička šla těsně nad břevno. Hrálo se nahoru-dolů a na obou stranách došlo na několik šancí. Žádná však nevedla ke gólu. Ten přišel až ve 14. minutě, kdy domácí faulovali ve vápně a rozhodčí nařídil pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Michal Nechanický. Hosté se však neradovali dlouho. Za čtyři minuty bylo srovnáno. Míč si vzal Daniel Mergl. Obešel několik protihráčů a nacentroval na Martina Plisku který se nemýlil. Gól domácí povzbudil a vytvořili si několik šancí. Největší měli ve 31. minutě, když zahrávali trestný kop. Jenže František Rezek trefil zeď a následná střela šla mimo branku.

Hned poté zaútočili hosté a dostali se do zakončení. První střelu ještě stačil Lux vyrazit ale na dorážku Jana Vrby už byl krátký. Ve 42. minutě mohly jít Strupčice do dvoubrankového vedení. Vrba se dostal sám před Luxe, ale ten ho vychytal. Když už to vypadalo, že se skóre do konce prvního poločasu měnit nebude, přišla gólovka domácích. Na centr z pravé strany si do malého vápna naběhl Simon Kršiak a bylo vyrovnáno. Vzápětí však dostali domácí ledovou sprchu. Hned po rozehrání si všiml Vítězslav Hrodek, že gólman Lux stojí daleko před brankovou čárou a vysokým lobem vrátil hostům vedení.

Druhý poločas začali domácí aktivně. Strupčice se zatáhly a čekaly na svou příležitost. Ta přišla v 65. minutě, kdy utekl po levé straně David Glas a střelou podél padajícího gólmana poslal míč do sítě. Domácí sice v 71. minutě snížili, ale víc už nestihli. Strupčice si připsaly do tabulky třetí výhru a odvezly si domů všechny body. Ze sedmi zápasů jich získaly devět. Březno má o zápas méně a bodů jedenáct.